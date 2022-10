Membersihkan Make Up tanpa Mencemari Lingkungan, Begini Caranya

Lalu Bagaimana solusinya?

(FIR)

Saatnya mengganti barang-barang sekali pakai kamu dengan barang yang ramah lingkungan. Kapas merupakan kebutuhan pokok bagi para wanita yang doyan make up Sebagai gambaran, jika kamu menggunakan make up setiap hari dan membersihkannya sehari sekali, maka membutuhkan kapas kurang lebih 2-3 lembar. Dan jumlah tersebut juga dipakai oleh banyak wanita di dunia. Hitunglah berapa banyak limbah yang terbuang setiap harinya?World Wide Fund (WWF) menerangkan bahwa jumlah air digunakan untuk menghasilkan satu kilogram kapas, mampu memenuhi kebutuhan air minum satu orang untuk tiga tahun. Bisa dibayangkan berapa banyaknya air yang terbuang dalam proses pembuatan kapas?Padahal kapas wajah yang umumnya digunakan adalah kapas sekali pakai sebab dikategorikan sebagai B3, yang artinya semakin banyak kapas yang terbuang semakin banyak pemborosan air bersih.Saat ini sudah tersedia reusable make up remover pads yang berperan sebagai pengganti kapas. Itulah salah satu alasan mengapa kamu perlu mengganti kapas sekali pakai dan beralih ke reusable make up remover pads. Saat ini tidak susah lagi untuk mendapatkan produknya, karena sudah dijual di pasaran dalam berbagai bentuk, pola, dan warna.Ada 5 manfaat yang bisa kamu dapatkan dari penggunaan reusable make up remover pads ini, di antaranya:1. Menggunakan serat mikro yang sangat lembut dan lembut di kulit kamu. Sehingga dapat menghapus riasan tanpa merusak kulit.2. Dapat digunakan pada area sekitar mata.3. Harganya terjangkau dan perawatannya mudah, karena kamu hanya perlu membersihkannya kembali setelah pakai.4. Terbuat dari microfiber yang bekerja seperti magnet dan menarik semua partikel riasan, serta kotoran di wajah.5. Sudah pasti produk ini ramah lingkungan, sehingga kamu bisa menggunakannya tanpa rasa bersalah.