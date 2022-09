Bikin Kamu Makin Pede! Ini 5 Rekomendasi Gaya Make Up Kekinian

1. Korean Look

2. Bold Look

Foto: dewitian8

3. Dewy Look

4. Japan Look

5. Matte Look

(FIR)

Tren make up memang tidak ada habisnya. Bagi wanita, make up menjadi salah satu pengeluaran penting untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas.Namun, kaum hawa juga ditakuti dengan gaya make up yang tidak sesuai dengan wajah mereka. Tenang saja! Medcom.id akan merekomendasikan 5 gaya make up yang tentunya kekinian untukmu:Gaya make up satu ini digandrungi banyak anak mudi belakangan ini. Alasannya, karena terlihat natural seperti tidak menggunakan makeup yang tebal.Poin utama make up korean look berada di warnanya lembut dan tidak terlalu tebal, seperti pink dan coklat muda. Kamu bisa gunakan cushion atau foundation yang tipis, lalu menghias wajahmu dengan blush on berwarna pink.Pada bagian area mata, diberikan eyeliner tipis dengan eyeshadow berwarna pink bercampur cokrlat, lalu diberikan glitter di bagian tengah kelopak mata. Sentuhan terakhir, bibir diberikan teknik ombre, yaitu nude sebagai warna dasar dan warna lebih terang dipoles di bagian tengah bibir.Tren bold look pun juga sering digunakan oleh banyak orang. Gaya make up yang seringkali digunakan oleh orang-orang di luar negeri bagian barat seperti Amerika ini memberi kesan mewah, karena wajah akan terlihat tegas dan tebal.Poin utama bold look ini terdapat pada alis yang dibuat runcing di bagian ujung serta bibir yang memakai lipstik matte dan terlihat tebal.Bold look make up bisa kamu lakukan untuk keperluan acara penting seperti acara pesta atau semi-formal lainnya. Namun, untuk kegiatan sehari-hari jika kamu merasa nyaman pun tidak masalah!Gaya makeup ini akan memberikan kesan lebih segar, lho! Dengan bantuan primer dan foundation tipis, serta tambahan cream blush pink dan highlighter di bagian tulang pipi. Kamu akan terlihat lebih fresh!Jangan lupa tambahkan lipstik yang memberikan kesan natural pada bibir. Dewy look selain diyakini sebagai gaya makeup menyegarkan dan lembap, kesan natural juga diberikan pada gaya make up ini.Tren make up lucu dan terlihat lebih muda merupakan gaya model Japan Look. Tidak berbeda jauh dari Korean look, tetapi kamu akan lebih fokus pada riasan mata, nih!Gaya make up ini memiliki poin utama di bagian mata. Menggunakan softlens sebagai pembantu mata agar terlihat lebih besar. Lalu, memakai eyeliner tebal di ujung mata, maskara untuk mempertegas, dan eyeshadow yang berwarna natural. Jangan lupa glitter di bagian bawah mata.Matte look ini sering disebut dengan bold look versi tipis, lho! Karena matte look lebih fokus kepada wajah yang tidak terlihat berminyak.Matte look bisa menggunakan warna-warna dasar, namun yang perlu diingat adalah make up yang digunakan harus memiliki ketahanan minyak di wajah dalam waktu lama. Sehingga, hasil makeup akan memberikan kesan halus tanpa ada minyak.