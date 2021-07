Tips Praktis Merawat Kulit Wajah, Pilih Serum yang Anti-Ribet

(FIR)

Pandemi covid-19 membuat sebagian orang ingin sesuatu yang praktis. Salah satunya penggunaan skincare yang multifungsi.Seperti halnya makeup, skincare pun punya tren yang terus berganti setiap tahunnya. Jika beberapa tahun lalu, tahapan skincare sangat banyak serta dapat membuat orang sering lupa tahap demi tahap menggunakan skincare, hal tersebut menyebabkan banyak orang enggan menggunakan skincare karena banyaknya tahapan yang dilalui.Oleh karena itu, skincare multifungsi bisa menjadi solusi untuk membuat rutinitas skincare menjadi lebih praktis. Sehingga cocok bagi setiap orang yang ingin memiliki kulit sehat serta glowing, namun tidak perlu repot lagi terhadap langkah-langkah penggunaan skincare.Untuk memfasilitasi kebutuhan skincare multifungsi tersebut, pada 20 Juli 2021 lalu, brand skincare lokal 'Skinmee' hadir. Mengandalkan produk yang inovatif, brand ini membuat langkah perawatan kulit lebih sederhana, tanpa mengurangi manfaat dari perawatan.Skinmee memperkenalkan produk pertamanya, yakni rangkaian serum multifungsi 'DualMee' series. DualMee series adalah serum multifungsi dengan formula ganda dalam satu kemasan yang dapat digunakan untuk siang dan malam hari.Serum dengan formula ganda dalam satu kemasan masih sangat langka keberadaanya di Indonesia. Oleh karena itu, DualMee series hadir memberikan inovasi dan diformulasikan khusus sesuai kebutuhan untuk memberikan manfaat nyata bagi kulit.Rangkaian DualMee series tersedia dalam tiga varian unggulan yakni, varian 'Universal' serum siang yang berfungsi untuk melembapkan, sekaligus menenangkan kulit. Sementara Serum untuk malam hari, bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengatasi Hiperpigmentasi, dan warna tidak merata pada kulit dan 'Shine Bright' yang bermanfaat untuk membantu kulit tampak lebih glowing, serta meratakan warna kulit karena serum ini berbahan dasar."Kami berharap setelah diluncurkannya rangkaian DualMee series ini dapat membantu masyarakat dalam dalam menyederhanakan rangkaian perawatan kulit tanpa mengurangi manfaat dari produk perawatan kulit," Ismedy Prasetya selaku Head of Marketing Manager Skinmee."Sesuai dengan slogan yang diusung oleh Skinmee yaitu 'New Journey to Beauty' Skinmee berharap dapat membuat perjalanan yang berkesan menuju kulit impian yang sehat dan berkilau," pungkasnya.Sebagai produk perawatan wajah yang diaplikasikan pada kulit, keamanan produk adalah hal paling utama yang perlu diperhatikan. Untuk memberikan jaminan keamanan produk tersebut Skinmee telah mengantongi izin edar BPOM.Selain itu, Ismedy menginformasikan bahwa semua rangkaian produk Skinmee yang diproduksi ini menggunakan teknologi Korea dengan bahan yang alami dan aman untuk semua jenis kulit.