Jangan Abai Kesehatan Kulitmu ketika Olahraga di Luar Ruangan

Jakarta: Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dilonggarkan. Banyak masyarakat yang sudah melakukan aktivitas di luar ruangan, dengan berolahraga seperti berlari atau bersepeda.



Meskipun dengan olahraga outdoor kita bisa menghirup udara segar serta mendapatkan manfaat sinar matahari sebagai sumber vitamin D, paparan sinar UV secara berlebih juga memiliki risiko yang kurang baik bagi kulit. Sehingga kita harus selalu melindungi kulit sebelum beraktivitas di luar ruangan.



Paparan sinar UV secara terus menerus dapat memicu timbulnya berbagai permasalahan kulit, yang bisa mengurangi kenyamanan kita ketika berolahraga outdoor di bawah teriknya sinar matahari.



"Kami ingin mengingatkan pegiat olahraga outdoor untuk tidak mengabaikan kesehatan kulit mereka dan untuk sekaligus memulai New Normal Routine untuk mengimbangi aktivitas outdoor mereka - yaitu rutin menggunakan sunscreen," ujar Dian Nuzulia selaku Senior Brand Manager NIVEA Face, Sun and Lip.



Sementara itu, peraih Medali Emas SEA Games 2019 Cabang Olahraga Duathlon, Jauhari Johan mengatakan, olahraga tetap penting dilakukan untuk menjaga stamina dan meningkatkan imunitas, terutama di masa pandemi seperti saat ini.



Pada umumnya, awareness terhadap betapa bernilainya kesehatan telah meningkat. Kemudian banyak masyarakat Indonesia telah memulai new active lifestyle ini sebagai bagian dari new normal mereka.



"Bagi saya, kesehatan tidak hanya terbatas pada pencapaian fisik, namun juga keseluruhan mind, body, and spirit, agar kita bisa mendapatkan benefit yang maksimal dari aktivitas olahraga kita," ujar Jauhari saat peluncuran kegiatan: Imbangi Hari Cerahmu Bersama NIVEA SUN dan VIT 8+ Virtual Run & Ride.



"Untuk menjaga keseimbangan mind, body, and spirit tersebut, saya mulai dengan memperhatikan kenyamanan kondisi fisik saya. Saya memastikan untuk melindungi kulit saya dengan sunscreen agar saya bisa fokus penuh dengan latihan atau kompetisi yang akan saya lakukan, dan memastikan hidrasi yang cukup ketika sedang berolahraga," sambungnya.



Virtual Run & Ride yang diadakan Nivea Sun dan VIT 8+ merupakan event berlari dan bersepeda secara virtual, di mana peserta secara individu mencatat dan melaporkan hasilnya secara virtual, dengan menggunakan aplikasi pencatatan untuk mendukung ketepatan jarak dan waktu berlari atau bersepeda.



Virtual Run & Ride ini adalah kegiatan sepeda dan lari virtual dengan jarak berlari 50 KM dan bersepeda 100 KM yang dapat diselesaikan dalam sekali atau beberapa kali aktivitas, selama periode acara yang berlangsung sejak 1-17 Oktober 2021 dengan menggunakan pelacak aktivitas ‘Strava’ dan ‘Garmin’ yang harus dihubungkan dengan platform Jawara VR.

