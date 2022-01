Mau Hang out? Ikuti 10 Menit Tampil Cantik Ala Rihanna

(Salah satu tips dari Rihanna adalah bermain warna lipstik untuk tampak lebih glamour atau bold. Foto: Dok. Vouge.com)

Cantik dan eksotis. Mungkin itu yang terlintas saat melihat Rihanna . Setelah sukses menjadi penyanyi, saat ini wanita asal Barbados ini melebarkan sayap dengan mendirikan produk kecantikannya sendiri, Fenty Beauty. Kosmetik ini sukses menggemparkan industri kecantikan dengan ragam warna foundationnya yang variatif.Memang tak salah Rihanna memutuskan untuk berbisnis di dunia kecantikan . Karena aru hal yang tidak mungkin dilewatkan dari wanita seperti Rihanna adalah riasan make up -nya yang selalu on point.Bahkan, dalam salah satu unggahan video YouTube bersama Vogue, wanita cantik yang sempat berakting dalam film Ocean's 8 ini membagikan bagaimana cara diri memoles wajahnya hanya dalam waktu 10 menit. Wow! Selain itu, ada beberapa tips make up yang bisa menajdi inspirasimu."It's very important to contour your face, for your face, not the way you see on every YouTube tutorial," papar Rihanna dalam video channel YouTube milik Vogue.Sambil memoleskan foundation dengan membentuk garis pipi, hidung, dan rahang, ia menegaskan kalau bentuk wajah setiap orang itu berbeda. Itulah mengapa harus disesuaikan dengan bentuk wajah kamu sendiri.Seperti dirinya, misalnya. Karena ia memiliki dahi yang cukup lebar, ia akan menggunakan contour lebih banyak pada area tersebut. Sekali lagi, menyontek tutorial sah-sah saja, tapi tetap harus menyesuaikan dengan bentuk wajah kamu sendiri.Tiada hari tanpa make up, bagi Rihanna. Inilah yang membuatnya belajar banyak mengenai kosmetik. Dan baginya, guru terbaik dalam bermake up adalah diri sendiri. Kuncinya, banyak berlatih memoles wajah diri sendiri.Rihanna menekankan, ada beberapa hal yang harus kamu kuasai dan lebih baik bila kamu lakukan sendiri saat merias wajah. Seperti Rihanna misalnya, ia mengaku walaupun sudah menggunakan make up artis , dirinya masih dan selalu menata alisnya sendiri.Sebenarnya menurut Rihanna, tidak perlu kaku dalam menerapkan make up pada wajah. Tidak ada aturan baku, tepatnya. Seperti highlighter.Kalau umumnya orang identik menggunakannya oada bagian tulang pipi atau tulang hidung, tidak bagi Rihanna. Ia merasa bisa menggunakan highlighter di mana saja.Seperti pada videonya di YouTube, wanita berambut panjang ini mengaplikasikan highlighter Killawatt yang merupakan best seller Fenty Beauty pada tulang hidungnya dan tulang alis yang membuat wajahnya terlihat semakin glowing. Bahkan, ia pun melakukan teknik layering agar highlight pada wajahnya semakin terlihat.Untuk membuat simple make up tampak lebih glamour atau bold, kamu bisa mencobanya dengan bermain warna lipstik. Trik klasik inilah yang dilakukan Rihanna dalam tutorial cara merias singkatnya.Walaupun riasan mata dan sisa wajah tergolong 'aman', ia lebih memilih warna lip gloss dengan aksen keemasan. Hasilnya, keseluruhan riasan Rihanna tampak lebih glamour.Apa yang dilakukan Rihanna pada pemilihan warna lip gloss atau lipstik, bisa kamu tiru, loh. Apalagi bila kamu ingin tampil beda dalam waktu singkat. Oh iya, kalau kamu ragu ingin memoleskan lipstik warna apa, gunakan saja waran merah!