Tips Memilih Face Primer untuk Kulit Berminyak

Perhatikan pori-pori di wajah

Bahan dasar air

(Face primer untuk jenis kulit berminyak memberi hasil akhir matte yang powdery sehingga kulit wajah menjadi bebas kilap lebih lama. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Face primer acne-prone

Formula non-comedogenic

Banyak orang menganggap pemilik kulit berminyak tidak perlu menggunakan primer saat merias wajah. Menurut mereka, pemakaian skincare dirasa cukup sebelum aplikasi produk make up. Padahal anggapan ini kurang tepat lho!Kulit wajah ibaratnya adalah sebuah kanvas tempat kamu “melukis” menggunakan produk-produk make up. Nah, face primer justru memastikan agar kondisi kulit wajah menjadi ideal dengan membentuk semacam lapisan di permukaan kulit yang membuat tekstur kulit menjadi lebih halus dan tampilan pori-pori menjadi samar.Face primer untuk jenis kulit berminyak memberi hasil akhir matte yang powdery sehingga kulit wajah menjadi bebas kilap lebih lama.Nah, jika kamu sudah tahu manfaatnya, kini saatnya kamu memilih produk face primer yang cocok dengan jenis kulit berminyak. Melansir dari L'oreal Paris, berikut empat hal yang wajib diperhatikan:Apakah pori-pori terlihat besar dan membuat tekstur kulit terasa kasar? Jika ya, maka kamu bisa memilih face primer dengan silicone-base yang dengan efektif dapat membantu menyamarkan tampilan pori-pori besar dan menghaluskan tekstur kulit wajah.Jika masalah utama kulitmu adalah produksi minyak berlebih, maka pastikan face primer yang dipilih memiliki bahan dasar air dan mengandung bahan yang membantu mengontrol produksi minyak di kulit wajah. Dengan demikian, primer akan terasa ringan dan wajah menjadi bebas kilap lebih lama.Jika kulit wajahmu berminyak dan mudah berjerawat, maka pilih face primer khusus untuk kulit yang rentan berjerawat (acne-prone). Jenis primer untuk kulit berminyak dan berjerawat ini akan membentuk semacam lapisan pelindung yang membuat produk-produk make up tidak bersentuhan langsung dengan kulit. Hal ini membantu mencegah jerawat meradang akibat terpapar make up.Pilih face primer yang memiliki formula non-comedogenic sehingga tidak menyumbat pori-pori. Saat pori-pori tersumbat kotoran, sel-sel kulit mati, minyak, dan bahan-bahan lainnya, maka komedo akan terbentuk dan jika terpapar bakteri akan muncul jerawat.