Teknologi K-Glow Microtherapy yang Hadirkan Wajah Mulus Bak Artis Korea

(K-Glass Skin Program merupakan rangkaian analisa kulit lengkap dari dokter, treatment, hingga produk yang sesuai dengan jenis kulit masing-masing konsumen. Foto: Dok. Instagram Dermies/@dermies)

(TIN)

Siapa yang saat ini tak mengetahui soal berbagai hal menarik dari Korea. Mulai dari budayanya, kuliner, sampai dengan kecantikannya. Banyak dari remaja Indonesia yang ingin memiliki kulit cerah dan glowing seperti kulit para Idol K-pop atau biasa dikenal dengan glass skin looks.Melihat tren kecantikan Korea yang masih banyak diminati oleh remaja Indonesia, Dermies meluncurkan perawatan K-Glow Microtherapy sebagai inovasi terbarunya dalam mewujudkan kulit glowing dan cerah yang diinginkan remaja masa kini.K-Glow Microtherapy merupakan inovasi perawatan kulit terbaru dari Dermies menggunakan teknik microneedle dan dilengkapi dengan duo powerful serum, yaitu DNA Multipeptide and Brightening Serum yang dapat membuat kulit glowing, halus, dan mulus.Manfaat lain dari perawatan K-Glow Microtherapy adalah mencerahkan kulit wajah, lembap, mengecilkan pori-pori, dan baik untuk antiaging. Perawatan ini dapat langsung dirasakan hasilnya dengan sekali treatment dan sangat cocok bagi para remaja yang memiliki permasalahan kulit kusam.Dr. Adinda selaku Head of Medical Service Innovation Dermies mengungkapkan bahwa metode microneedling pada perawatan K-Glow Microtherapy ini mampu memberikan penetrasi serum yang lebih maksimal ke dalam kulit wajah.“Perawatan K-Glow Microtherapy hadir untuk menghasilkan kulit wajah terlihat tetap sehat dengan harga yang terjangkau namun tetap berkualitas baik dan aman dilakukan dalam jangka panjang. Walaupun menggunakan jarum, perawatan ini minim rasa sakit karena adanya proses anestesi sebelumnya," papar dr. Adinda."Untuk hasil yang lebih baik, setelah melakukan perawatan K-Glow Microtherapy disarankan menggunakan tabir surya dan krim perawatan wajah untuk hasil yang lebih maksimal,” jelas dr. Adinda.Menambahkan pernyataan dr. Adinda, Vergina S. O. Butar-Butar selaku Head of Dermies Product Marketing mengungkapkan bahwa jika konsumen ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal maka klinik Dermies juga memiliki solusi K-Glass Skin Program.“K-Glass Skin Program merupakan rangkaian analisa kulit lengkap dari dokter, treatment, hingga produk yang sesuai dengan jenis kulit masing-masing konsumen. Rangkaian ini disesuaikan untuk para remaja sehingga harganya terjangkau dan ramah untuk kantong pelajar,” ungkap Vergina.Klinik Dermies berlokasi di Ciputra Mall Jakarta, Dermies Tangerang City, Dermies Cibinong City Mall, serta di Bandung berlokasi di Dermies Pasir Kaliki dan Dermies Festival Citylink. Kamu bisa juga mengintip Instagramnya di @dermies dan ketahui berbagai informasi menariknya.