Studio Tropik X Archangela Chelsea Rilis 2 Produk Make Up Glaze Skin

Mengawali tahun 2022, merek kecantikan lokal, Studio Tropik berkolaborasi dengan Archangela Chelsea, seorang penata rias asal Indonesia yang telah berkarir sampai ke Hollywood. Kolaborasi ini melahirkan koleksi Glaze Skin , yang terdiri dari Glaze Skin Pore Butter dan Glaze Skin Precious Oil.Kedua produk dalam koleksi Glaze Skin ini didedikasikan untuk mendapatkan hasil make up dengan complexion yang lebih halus dan bercahaya natural dengan mudah.Glaze Skin sendiri awalnya terinspirasi dari ciri khas riasan wajah karya Archangela Chelsea, di mana tampilan kulit wajah tampak glowing natural, sehat, dan tidak berlebihan. Harapannya dengan menggunakan kedua produk ini, Beauty Lovers bisa lebih percaya diri untuk tampil tanpa tambahan retouch atau filter.Lebih lanjut, produk Pore Butter maupun Precious Oil mempunyai kegunaan yang disebut sebagai complexion booster yang dapat membuat wajah lebih siap untuk dirias. Pore Butter merupakan primer yang dapat membantu menyamarkan garis halus dan pori-pori, sedangkan Precious Oil berfungsi untuk memberikan efek ‘glaze’ secara instan dan mengunci kelembapan kulit.Keunikan dari produk ini adalah meski teksturnya yang ringan namun tetap dapat menutrisi wajah, sehingga make up lebih menyatu pada kulit dan tidak mudah bergeser. Selain itu, kedua produk ini juga memiliki fungsi sebagai skincare karena terdapat kandungan Niacinamide, Japanese Camellia Oil, serta Magnolia Berry.Mellissa Angelina, CEO Studio Tropik mengatakan dengan latar belakang Chelsea yang sudah berlalu-lalang di industri make up selama 11 tahun, Studio Tropik merasa yakin bahwa tampilan Glaze Skin ini dapat diterjemahkan menjadi koleksi elegan yang berkesan dan membuat rutinitas make up dan skincare menjadi lebih simple dan naik ke level yang lebih tinggi."Karena baik Pore Butter maupun Precious Oil dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan tampilan Glaze Skin pada wajah layaknya seorang make up artist profesional,” tutur Mellissa.Sementara, Archangela Chelsea, MUA Profesional mengaku sangat senang saat diajak berkolaborasi dengan Studio Tropik. “Kredibilitas dan eksistensi Studio Tropik sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi, aku selalu kagum dan respek akan produk-produk hasil inovasi mereka yang selalu menjawab kebutuhan pasar. Hal itu membuat aku semakin yakin apa pun itu yang dikerjakan Studio Tropik pasti hasilnya memukau. Sehingga, aku dengan senang hati berkenan untuk menjadi bagian daripada karya-karya mereka,” aku Chelsea.Dengan hadirnya kolaborasi ini, Studio Tropik dan Archangela Chelsea berharap dapat membuka pintu untuk para pecinta make up. Baik dari kalangan profesional maupun awam, agar lebih kreatif dan menikmati proses make up juga skincare, serta dapat membuat racikan mereka sendiri dengan produk Glaze Skin. Selain itu, produk dengan kisaran harga Rp169 ribu dan Rp99 ribu ini sudah tersedia di situs resmi Studio Tropik www.studiotropik.com, dan beberapa e-commerce tentunya.