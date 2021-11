Ini Resep Kulit Glowing untuk Kembali WFO

1. Perawatan kulit wajah

Pandemi membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Salah satunya adalah meeting secara virtual. Di satu sisi ini membuat proses bekerja lebih cepat karena hubungan secara digital tak terbatas ruang dan waktu. Juga tak perlu repot bermacet-macetan untuk sampai ke tempat.Namun, ada juga kekurangannya, misalnya menatap layar komputer atau smartphone terus-menerus juga bisa membuat wajah tak segar, kerut di mata, sampai jerawat.Nah, kalau kantor kamu sudah kembali work from office atau wfo, kamu bisa mempersiapkan diri kamu salah satunya dengan kulit kamu yang glowing . Berikut ini tipsnya dari Y.O.U Beauty:Permasalahan kulit wajah yang timbul, seperti jerawat meradang, kusam, kulit kemerahan, penuaan dini, dan kering bisa disebabkan oleh rusaknya skin barrier atau lapisan kulit terluar yang bertugas untuk melindungi kulit kita.Kebiasaan tak sehat seperti merokok, bergadang, dan konsumsi makanan tak sehat turut berdampak pada kesehatan kulit kamu juga.Salah satu cara mengatasinya kamu bisa menggunakan serum yang bisa mencegah permasalahan kulit yang mampu merangsang aktivasi kulit sekaligus menetralisir radikal bebas dan meremajakan kulit seperti Y.O.U Biomecera Advanced Booster Serum.Teksturnya yang ringan dapat menyerap lebih cepat tanpa meninggalkan kesan lengket di kulit yang akan membuat kulitmu lebih fresh bercahaya dan kenyal. Setelah itu, padu padakan dengan Y.O.U Golden Age Refining Serum untuk membantu memperlambat proses penuaan dini karena diformulasikan dengan Ekstrak Buah Delima dan Hyaluronic Acid yang bekerja untuk menjaga keseimbangan minyak dan air dalam kulit.Mengaplikasikan make up yang berbeda mengapa tidak? Kamu bisa mencoba dengan bold make up look atau riasan yang lebih berani dari biasanya.Kamu bisa menyamarkan kekurangan pada wajah dengan memberikan complexion pada wajah seperti Y.O.U 24h Noutriwear+ Velvet Liquid Foundation. Ini bisa menjadi kunci kesempurnaan untuk menutup noda atau uneven skin atau warna wajah yang tak rata.Aplikasikan dengan menggunakan Delicate Brush dari GlamFix atau Fabulous Beauty Sponge dari GlamFix untuk hasil medium to coverage, dan gunakan jari untuk mendapatkan hasil yang lebih natural atau alami ya.Dengan lima shades (warm ivory, pink nude, yellow beige, medium beige, dan sand beige), teksturnya yang ringan tidak akan membuat tampilan make up menjadi cakey atau berat.Selain mengandung SPF dan PA+++, foundation ini memiliki Formula 24 Hours litestay yang memberikan kualitas coverage tahan lama hingga 24 jam. Kamu yang memiliki jenis kulit berminyak tak perlu khawatir karena ini membantu mengontrol sebum tanpa membuat kulit terasa kering. Nah, selamat mencoba ya!