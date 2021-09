Ladies, Ini Tips Make Up saat Kamu Bepergian

Kertas minyak wajah

Blush on

Lip balm

Sampo kering

Wanita modern bekerja, mengelola rumah tangga, dan bepergian setiap hari. Sudah tentu riasanmu harus bertahan cukup lama sepanjang hari ya. Namun, cuaca yang buruk dan polusi bisa membuat make up berantakan. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa tips dari New Woman India yang bisa kamu ikuti!Atau kertas blotting sangat diperlukan bagi kamu yang rutin bepergian. Kertas ini bisa menjadi solusi untuk kamu pemilik wajah berminyak. Sebelum memoleskan kembali make up, gunakan dulu kertas ini untuk menyerap minyak di wajahmu.Sangat mungkin terjadi riasan yang sudah matte sekali pun akan luntur jika kamu dalam perjalanan yang panjang. Sehingga, membuatmu terlihat pucat. Nah, cara terbaik untuk menutupinya adalah dengan memulaskan blush on di pipi. Perona pipi berwarna pink atau peach dapat membuatmu terlihat segar seketika.Lip balm bertindak sebagai lipstik matte setelah lipstik asli memudar. Pilihlah pelembap bibir berwarna dan beraroma yang akan membantu menjaga kelembapan bibirmu sepanjang hari. Membawa gloss dapat membantu menghidupkan kembali rona bibir saat bepergian.Ingat, selalu bawa botol semprotan sampo kering mini di tasmu ya. Ini akan membantu mengatasi hari-hari yang lembap dan kering ketika rambutmu terlihat berantakan. Semprotkan dan rapikan semua rambut yang acak-acakan dengan gaya yang rapi.Simpan serum yang tidak berminyak untuk dioleskan pada ujung rambut. Bedak rambut juga menjadi cara terbaik untuk menyegarkan rambutmu ketika mereka menjadi lemas dan kusam di siang hari. Kamu bisa menaburkannya di kulit kepala sambil dipijat.