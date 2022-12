Rahasia Make Up Airbrush untuk Hasil yang Sempurna

(Foundation juga bisa digunakan untuk meratakan warna kulit wajah serta membuatnya terlihat lebih halus dan mulus. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

1. Oleskan foundation ke seluruh wajah

2. Mencerahkan area bawah mata

3. Atur dengan bedak padat

4. Kontur wajah

5. Beri rona pada pipi

Mungkin bisa saja kamu mengakali make up di sosial media menggunakan filter yang ada. Tapi kamu juga mau kan punya hasil make up yang natural dan flawless layaknya di story Instagram?Ladies, penting sekali untuk kamu menggunakan make up yang pas dengan cuaca dan kondisi kulit saat ini. Karena makeup yang terlalu tebal bisa membuat cracky pada wajah, serta make up yang terlalu dewy bisa membuat luntur dan menempel pada masker.Jadi kamu harus bisa lebih mengatur make up supaya tampil flawless maksimal. Simak rahasia make up salah satunya dengan teknik menggunakan airbrush untuk hasil sempurna:Gunakan base make up yang memiliki tektur ringan dan cair. Hal ini bisa membuat kamu meng-cover area tidak sempurna pada wajah secara natural. Dan jangan lupa gunakan shade yang pas dengan warna kulitmu agar tidak terlihat medok atau abu-abu.Kalua kamu punya mata panda yang hitam, jangan khawatir. Kamu bisa menutupinya dengan concealer. Saat menggunakan concealer pun kamu harus blending produknya dengan baik agar tidak membuat garis halus di kantung mata.Bedak padat sangat berpengaruh dalam mengunci make up agar tahan lama. Namun beberapa bedak padat bisa membuat kulit berjerawat jika tipe kulitmu adalah sensitif. Namun, sekarang sudah banyak produk bedak padat dengan teknologi poreless, sehingga kulit jauh lebih bebas bernapas.Membuat wajah terlihat lebih memiliki dimensi bisa kamu coba menggunakan bronzer dan contour. Kedua produk ini juga bisa membuat wajahmu terlihat lebih hangat dan natural.Pilihlah warna blush on yang pas dengan warna kulitmu. Dan jangan menggunakan blush on terlalu tebal sehingga membuat blok merah di area pipi. Kamu harus menyebarkan produknya dengan baik di wajah.