Jangan Kamu Pakai Lagi ya! Ini 5 Tanda Make Up Kedaluwarsa

1. Bau tidak sedap

2. Lengket saat digunakan

3. Warna berubah

4. Menggumpal atau mengeras

5. Timbul iritasi

(FIR)

Kaum hawa memang tidak pernah jauh dari make up . Bahkan, bisa mengoleksi berbagai macam make up dengan jumlah banyak dan tidak semuanya dipakai.Kamu juga harus tahu, seluruh make up yang kamu pakai itu memiliki kedaluwarsa, lho. Jika kamu mengoleksi banyak make up dan menyimpannya terlalu lama, coba kamu cek sekarang apakah sudah melewati masa kedaluwarsa atau belum.Produk make up kedaluwarsa dapat membuat munculnya penyakit kulit maupun bagian lainnya, seperti mata pada maskara yang kedaluwarsa. Maka dari itu, kamu wajib untuk mengetahui hingga berapa lama kamu bisa menggunakan make up-mu melalui tanggal kedaluwarsa pada bagian bawah atau samping produk.Namun, jika tanggal kedaluwarsa hilang pada produk, kamu bisa mengenali ciri-ciri make up yang tidak layak pakai lagi. Medcom.id akan berikan tipsnya antara lain:Biasanya make up akan tahan di waktu 1 tahun saja. Saat melewati waktu tersebut, akan menimbulkan aroma yang berbeda dari awal kamu membeli make up.Aroma tidak sedap ini memang biasa terjadi ketika make up mengalami kedaluwarsa. Baunya cukup menyengat sangat berbeda dari bau make up pada umumnya. Jika make up kamu memiliki bau aneh nan tidak sedap, segera buang karena dipastikan sudah kedaluwarsa!Jika kamu penggemar produk lipstik yang berbahan air, kamu bisa mengidentifikasi dari bentuk cairannya saat dipakai.Produk untuk bibir seperti lip gloss atau lip cream akan menjadi lebih lengket yang tidak nyaman saat digunakan. Hati-hati jika make up kamu seperti itu.Jika kamu menggunakan produk make up cair seperti cream blush dan foundation, kamu dapat melihat warna produk akan berubah saat kedaluwarsa.Sedangkan, kamu juga bisa temukan pada produk padat seperti eyeshadow, warnanya akan berubah jadi lebih gelap. Jika kamu merasa warna-warna produk make up berubah, segera buang dan ganti yang baru, ya!Produk-produk make up yang memasuki masa kedaluwarsa umumnya akan mengalami perubahan bentuk seperti menggumpal atau mengeras. Hal ini bisa kamu identifikasi sendiri apakah make up kamu sudah memasuki masa kedaluwarsa atau belum.Seperti produk eyeliner dan maskara. Produk ini akan menggumpal di bagian kuas dan mengeras di bagian dalam. Padahal, kamu merasa jarang memakainya. Kamu bisa pastikan bahwa produk tersebut sudah memasuki kedaluwarsa.Jika kamu punya kulit sensitif, biasanya lebih mudah untuk terkena iritasi. Jika make up dapat membuat kulitmu iritasi, jangan digunakan lagi, ya. Dipastikan bahwa produk itu sudah kedaluwarsa.Jika kamu tidak bisa menemukan tanggal kedaluwarsa pada produk make up, tandanya mulai sekarang kamu harus menyimpan box dari produk tersebut atau mencatat ke dalam sebuah catatan kecil. Hal ini bisa membantumu mengetahui kapan kamu harus mengganti produk make up.