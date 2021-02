Tips Membeli Peralatan Make Up bagi Pemula

(Pilih bulu kuas yang lembut ya agar nyaman saat diaplikasikan ke kulitmu. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Selain membeli kosmetik untuk riasan yang sempurna, kamu juga perlu memiliki kuas yang sesuai! Dari memilih ukuran hingga bentuk yang tepat. Bukan cuma kuas, tapi ada beberapa point penting yang perlu kamu perhatikan sebelum membeli peralatan make up.Kuas (brush) make up adalah alat make up yang paling wajib kamu miliki. Dengan brush hasil akhir make up akan lebih rapi. Kamu bisa membeli satu set make up brush yang sudah lengkap, baik untuk riasan pipi, mata, dan lain sebagainya. Atau kalau budget-mu terbatas kamu bisa membelinya satu per satu. Oh iya, pilih yang bulunya lembut ya agar nyaman saat diaplikasikan ke kulitmu.Untuk pemula, jangan semua alat make up dibeli. Cukup sesuaikan dengan kebutuhan dan seperlunya saja. Ada baiknya hanya membeli yang kamu tahu cara mengaplikasikannya. Percuma banyak membeli, jika akhirnya tak digunakan. Sesuaikan produk yang akan kamu beli dengan besaran budget kamu ya!Tak jarang banyak beauty lovers yang masih bingung membedakan antara kuas dan beauty blender. Terutama kegunaannya untuk (nge-blend) riasan. Cara bedainya gampang kok. Bila kamu memiliki alas bedak cair atau primer, gunakan blender.Pastikan beauty blender harus basah sebelum digunakan, jadi siapkan airnya. Ini membantu menjaga wajah tetap dingin dan tidak membiarkan blender menyerap terlalu banyak riasan daripada yang diperlukan. Sedangkan, kuas bekerja baik untuk riasan tabur seperti bedak misalnya.Seorang pakar make up, merekomendasikan untuk membawa bola kapas agar ke mana pun kamu pergi. Tisu kapas, Cotton buds, dan bola kapas dapat membantu menciptakan riasan dalam hitungan detik atau menghilangkannya (jika kamu memiliki solusi penghapus riasan atau air yang dapat digunakan).Ingat, kamu tidak memerlukan yang mahal, bermerek, atau beraroma. Bola atau gulungan kapas toko obat biasa juga akan bekerja dengan efektif.