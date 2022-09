Beauty Star jadi Ajang Bergengsi untuk Content Creator Kecantikan

Konferensi pers Beauty Star on TikTok. (Foto: TikTok)

(FIR)

Konten kecantikan dan fesyen telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun ke belakang. Hal ini terlihat dari performa tagar #GayadiTikTok yang telah menerima lebih dari 8,6 miliar tayangan.Selain itu, terdapat beberapa tagar populer seputar kecantikan antara lain #Beauty101 yang membahas tutorial makeup dengan 1,7 miliar tayangan, tagar #makeup yang telah disaksikan 292,1 miliar kali, serta tagar #skincare yang telah dilihat sebanyak 110,6 miliar kali.Atas dasar itu, TikTok meluncurkan program 'Beauty Star on TikTok', sebuah kompetisi nasional yang berkolaborasi dengan L’Oréal Indonesia dan Indonesian Beauty Vlogger untuk menemukan talenta baru dari para kreator kecantikan TikTok di Indonesia.Mengangkat tema 'Celebrating Your Unique Beauty', kompetisi ini mengajak komunitas kecantikan Indonesia untuk merayakan keunikan mereka dan mengekspresikan diri mereka secara autentik melalui kreativitas.Haswar Hafid, Head of Brand Partnerships, TikTok Indonesia menyatakan, dalam beberapa tahun terakhir, kreator konten telah memainkan peran penting dalam menetapkan norma baru untuk kecantikan, termasuk kreator kecantikan kami di TikTok."Kami senang melihat TikTok menjadi tujuan utama bagi komunitas kecantikan Indonesia untuk belajar hal baru dan terhibur melalui konten kreatif yang disajikan secara autentik dan menarik dari para kreator kami," ujar Haswar."Dari tutorial makeup, review produk, hingga tren kecantikan baru, komunitas kecantikan lokal terus menginspirasi satu sama lain di TikTok. Oleh karena itu, kami sangat bersemangat untuk menemukan generasi kreator konten kecantikan berikutnya melalui kompetisi ini," sambungnya.Hadir dalam format reality show, Beauty Star on TikTok diawali dengan audisi terbuka menggunakan tagar #BeautyStaronTikTok untuk menyaring 100 kreator terbaik guna memasuki babak semifinal. Kemudian 100 semifinalis terpilih mengikuti berbagai tantangan intensif yang dihadirkan oleh TikTok dan L’Oréal.Setelah mengikuti tantangan tersebut, 15 kreator finalis akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sesi workshop dan program mentoring eksklusif dari para ahli kecantikan Indonesia. Program bimbingan dari para juri ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan finalis dengan wawasan terkini dari industri kecantikan, personal branding, hingga tips membuat konten yang menarik. Proses inkubasi dan workshop didokumentasikan dan dipublikasikan dalam bentuk web series di akun Beauty Star on TikTok."Kami bangga bisa bekerja sama dengan TikTok dan menjadi bagian dari inisiatif ini. L’Oréal percaya akan kekuatan kreativitas dan kami telah melihat peranan penting dari komunitas TikTok sebagai pionir dalam melahirkan tren kecantikan," kata Fabian Prasetya Wijaya, Chief Digital & Media L’Oréal Indonesia.Lebih dari itu, kami berkomitmen untuk merayakan perbedaan dan inklusivitas dengan menerima ragam kultur, latar belakang, dan gaya hidup yang ada. Bersama 15 brand unggulan; Garnier, L’Oréal Paris, Maybelline, dan brand lainnya, kami merayakan kreativitas dan inklusivitas dari kreator kecantikan sekaligus memupuk ekspresi diri mereka sehingga kita bisa bersama-sama memajukan industri kecantikan Indonesia," sambungnya.Para finalis Beauty Star on TikTok akan bertanding untuk memenangkan hadiah utama dengan total hingga ratusan juta rupiah, mulai dari uang tunai, perjalanan ke Paris, peralatan dan gadget terkini untuk keperluan konten, serta produk kecantikan dari L’Oréal Indonesia.