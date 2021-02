5 Perawatan Kulit yang Menjaga Kelembapan saat Kamu Bekerja

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Bekerja seharian di tempat yang menggunakan AC bisa membuat kulit jadi terasa kering. Tentunya ini bukanlah hal yang kamu inginkan, karena kulit kering bisa membuat penampilan jadi tidak optima



Dikutip dari Healthline, penelitian menunjukkan bahwa kulit yang mengalami dehidrasi bisa menjadi kurang fleksibel, kusam, dan tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri secara efektif. Selain itu, udara kering juga dapat menyebabkan iritasi mata.



Untuk menghindari hal ini terjadi pada kulitmu, ada beberapa perawatan di kantor yang bisa kamu terapkan. Berikut di antaranya:

1. Basahi wajahmu tanpa merusak make up

Menggunakan face mist adalah adalah cara cepat untuk melembapkan kulit di tengah hari tanpa mengacaukan make up kamu. Cari bahan penahan air seperti gliserin, asam hialuronat, dan glikol untuk mengembalikan keseimbangan air kulitmu.

2. Hindari penuaan dengan krim tangan

Studi menunjukkan bahwa salah satu tanda penuaan adalah tangan yang keriput. Kulit di tanganmu juga sering menua lebih cepat daripada kulit wajah, karena lebih tipis, terkena banyak sinar matahari, dan sering diabaikan. Untuk itu, gunakan krim tangan agar membuatnya tetap lembap.

3. Jagalah agar matamu tetap basah dan bebas iritasi dengan obat tetes

Menurut Dr. Mark Mifflin, yang berbicara dengan The Scope (Radio Ilmu Kesehatan Universitas Utah), menggosok mata secara kronis dapat menyebabkan kelopak mata kehilangan elastisitas. Dan, ini sering terjadi saat sedang menatap layar yang membuat matamu kering. Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan obat tetes.

4. Pakai tabir surya

Matahari adalah penyebab utama penuaan kulit pada orang berkulit terang, dan sebuah studi tentang penggunaan tabir surya menemukan bahwa pengguna tabir surya setiap hari tidak mengalami peningkatan tanda-tanda penuaan selama empat tahun. Untuk itu, pakai tabir suryamu sebelum kamu keluar untuk keperluan tertentu.

5. Minum banyak air sepanjang hari

Satu studi pada 2015 menunjukkan bahwa konsumsi air yang tinggi dapat berdampak positif pada fisiologi kulitmu. Untuk itu, jangan sampai lupa minum. Pakai botol minum agar bisa kamu bawa kemana-mana.

(FIR)