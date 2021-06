3 Kombo Ini Bikin Wajah Semakin Glowing

1. Vitamin C + asam ferulic

2. Vitamin C + vitamin E

3. Vitamin C + vitamin E + asam ferulic

(TIN)

Mengombinasikan bahan perawatan muka dengan bahan lain perlu dilakukan dengan informasi yang jelas dan lengkap. Salah-salah, efeknya tidak akan terlihat atau bahkan bisa merusak kulit.Agar kamu lebih paham tentang cara mengombinasikan kulit, ada beberapa kombo yang perlu kamu kenali. Berikut kombo untuk buat wajah semakin glowing yang dikutip dari Healthline.Menurut Dr Deanne Mraz Robinson, asisten profesor klinis dermatologi di Rumah Sakit Yale New Haven, asam ferulic melawan radikal bebas untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan kulit , serta memperpanjang umur dan efektivitas vitamin C.Menggabungkan vitamin C dan asam ferulic bersamaan dapat membantu menstabilkan vitamin C sehingga potensi antioksidannya tidak hilang ke udara.Linus Pauling Institute di Oregon State University menyatakan kombinasi tersebut lebih efektif dalam mencegah kerusakan sinar matahari daripada hanya satu saja. Keduanya bekerja dengan meniadakan kerusakan akibat radikal bebas, tetapi masing-masing memerangi berbagai jenis kerusakan UV Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, jika vitamin C dan E baik, serta vitamin C dan asam ferulic juga, bagaimana dengan kombinasi ketiganya? Jawabannya iya. Ini menawarkan tiga kali lipat kekuatan pelindung.Jadi pakailah kombinasi-kombinasi ini untuk hasil yang maksimal. Kamu akan lihat perubahannya. Tapi baiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan paling cocok untuk kamu.