Perawatan dengan Personalisasi Para Dermatolog Secara Komprehensif

(Klinik kecantikan yang sudah berdiri sejak tahun 1999 ini memberikan kemudahan bagi customernya untuk dapat menyesuaikan skin goals dan durasi lamanya perawatan yang diharapkan oleh konsumen. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

(Erha juga memiliki The Riserva by Erha yang hadir sebagai pilihan bagi konsumen yang menginginkan kualitas pelayanan first class. Video: Dok. The Riserva by ERHA/@theriserva)

Konsep "5C"

(TIN)

Banyaknya produk perawatan asli anak negeri saat ini menjadikan tolok ukur bahwa perawatan kulit memiliki pangsa pasar yang cukup menjanjikan.Contohnya saja seperti dinukil dari rilis yang dikeluarkan oleh Erha, sebuah klinik spesialis kulit yang menyediakan berbagai perawatan kesehatan kulit memaparkan bahwa pangsa pasar pada klinik kulit dengan berbagai grade bisa dihabiskan dalam nilai puluhan juta dalam satu tahun.Misalnya, Grade A adalah pelanggan yang bisa habiskan Rp50 juta ke atas dalam setahun. Grade B untuk mereka yang habiskan Rp30 juta sampai Rp50 juta, dan Grade C yang dapat menghabiskan Rp20 juta sampai Rp30 juta dalam satu tahun.Hal ini juga menjadi konsiderasi kompetisi dari klinik kulit yang berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dari segi pelayanan, produk, dan perawatan atau treatment berdasarkan kisaran penghasilan grade yang berbeda.Adanya informasi data dan kebutuhan masyarakat tentang klinik kulit ini, Erha yang disupport oleh Expert Dermatologist melakukan berbagai inovasi untuk mempertahankan posisinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya.“ERHA sudah berdiri lebih dari 22 tahun di Indonesia, tentunya memiliki kemampuan untuk memberikan solusi menyeluruh untuk tipe kulit secara menyeluruh hingga masalah rambut. Sejak pertengahan tahun lalu ERHA sudah memiliki beberapa transformasi untuk mendukung customer centric business flow," papar Noviana Supit, Direktur ERHA."Diawali dengan berubah menjadi ERHA Ultimate dan menjadi klinik kulit pertama yang memiliki New Brand Clinical Program untuk memudahkan konsumen menemukan solusi dari setiap permasalah kulit dan rambutnya. ERHA Ultimate sebagai tranformasi ini menjadi fokus kami untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dengan konsep transparasi yang diberikan melalui program, plan, skin goals, durasi perawatan dan biaya,” tambah Noviana Supit lagi.Dan untuk menjawab kebutuhan konsumen dalam menuntaskan seluruh masalah kulit dan rambut terdapat juga Erha Ultimate. Adapun brand clinical program terbarunya antara lain:1. Erha Ultimate Anti Aging, untuk solusi mencegah dan mengatasi tanda-tanda penuaan pada kulit2. Erha Ultimate Acne Cure, untuk solusi mencegah dan mengatasi masalah jerawat dan bekas jerawat3. Erha Ultimate Hair Care, untuk solusi mencegah dan mengatasi kerontokan rambut dan pertumbuhan rambut4. Erha Ultimate Brightening, untuk solosi mencerahkan kulit secara merata5. Erha Ultimate Make Over, untuk solusi mencapai bentuk wajah yang sempurna, ideal dan terlihat naturalErha Ultimate yang didukung oleh para spesialis kulit juga dapat menangani segala permasalahan kulit di seluruh tubuh, rambut, kuku, hingga selaput lendir, seperti eksem, psoriasis, rambut rontok, infeksi kulit dan kelamin, alergi, tumor kulit jinak, dan lain sebagainya.Selain itu, setiap dokter spesialis kulit dan kelamin (SpKK) dapat menangani pasien segala usia mulai dari bayi baru lahir hingga lansia, baik wanita maupun pria.Dengan keunggulan dokter spesialis kulit dalam menentukan, mengombinasikan tindakan yang khusus dan sesuai dengan kondisi kulit para pasiennya, serta menganalisis kebutuhan dan mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi melalui clinical brand terbaru:1. Erha Ultimate Skin Health, untuk solusi mengatasi segala jenis permasalahan kulit dan mendapatkan kulit sehat2. Erha Ultimate Atopy Cure, untuk solusi mengatasi permasalah dermatitis atopicMasing-masing brand menjawab seluruh kebutuhan konsumen dengan memiliki berbagai program yang dapat dipilih konsumennya.Dengan treatment yang komprehensif yaitu Clear Program, Clear Plan, Clear Skin Goals, Clear Duration, dan Clear Cost, klinik yang sudah berdiri sejak 28 September 1999 ini mengharapkan siapa pun dapat menyesuaikan skin goals dan durasi lamanya perawatan yang diharapkan konsumen.Dan beberapa plan yang tersedia untuk masing-masing program di Erha Ultimate, antara lain:1. Produk Plan untuk konsultasi dan rangkaian produk2. Basic Plan untuk konsultasi, rangkaian produk, dan 1x jenis treatment3. Advance Plan untuk konsultasi, rangkaian produk, dan lebih dari 1x jenis treatmentTentu saja ini memudahkan pelayanan yang dilakukan menjadi treatment yang terpersonalisasi untuk setiap masalah kulit yang dialami siapa pun untuk mendapatkan pengetahuan komprehensif serta kulit yang sehat.