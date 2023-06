Eureka Festival 2023, Hadirkan 5 Zona Seru untuk Merasakan The "Auteentic" You

1. Zona Ms. Pimple 911

2. Zona Pasukan Sunscreen

3. Zona Bright Stuff

4. Zona True Matte Bestie

5. Zona Glossy Squad

(FIR)

Emina untuk pertama kalinya menggelar Eureka Fest 2023 “Vibin' immersive auteentic realities and your favorite playlist IRL". Acara ini diselenggarakan 23-25 Juni 2023 di Senayan Park, Jakarta.Dengan semangat "It's all about teens" yang diperuntukan bagi remaja dan para sahabat mereka, festival ini bertujuan untuk menebar energi positif dan aspirasi keren bagi generasi muda. Bersama-sama melangkah dalam kebaikan mencapai perubahan diri ke arah yang lebih baik.Mengusung tema "Vibin' immersive auteentic realities and your favorite playlist IRL", brand kecantikan ini ingin membantu para remaja untuk menerima dan mencintai diri mereka. Lalu hadirkan konsep immersive reality melalui lima zona immersive AR yang merepresentasikan berbagai permasalahan yang sering dihadapi para remaja."Menghadirkan festival pertama yang dapat mendukung program self development menggunakan konsep immersive reality, Emina berharap dapat mengajak seluruh remaja untuk menjalani masa remaja dengan mencari versi Auteentic diri dan potensi terbaik dengan vibe yang positif," kata Clarissa A. Gunawan, Teens & Emerging Brand Group Head Emina.Lima Zona Immersive AR di Eureka Festival 2023 di antaranya:Pada zona ini, kamu diajak untuk dapat mengetahui perjalanan permasalahan kulit. Namun, di zona ini kamu juga dapat berkonsultasi bersama psikolog mengenai kesehatan mental.Selain itu, kamu bisa bermain bersama bestie untuk memencet jerawat pada layar yang disediakan. Lebih lanjut, kamu bisa mengirimkan pesan melalui QR untuk penyemangat para 'acne fighter'.Zona ini mengedukasi pentingnya penggunaan sunscreen di bawah teriknya sinar matahari. Sehingga, kamu tidak takut untuk beraktivitas saat cuaca panas. Di zona ini, kamu juga akan diajak bermain tennis dan bisa berdua juga bersama bestie kamu, lho!Pada zona ini, kamu diajak untuk belajar mengenai kelestarian dan menjadi sahabat alam dan mengikuti pertempuran virtual dengan bestie. Di sini kamu akan mengetahui tipe-tipe personaliti kamu yang bisa dijadikan AI Avatar.Pada zona ini, brand kosmetik ini yang mengajakmu untuk mencari sisi kreatifnya dengan mengeksplorasi penampilan. Kamu akan diajak untuk mengganti pakaian secara virtual tanpa harus ganti baju! Lalu fotonya pun bisa kamu unduh sesuai instruksi.Zona ini menjelajahi warna tanpa batas dan kreasikan avatar sesuai kepribadian masing–masing. Pengunjung juga dapat membuat sendiri avatar menggunakan shade Glossy Stain pada zona ini.