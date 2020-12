Cara Alami Membuat Alis Tumbuh Lebih Cepat

1. Pijat

2. Vitamin

3. Tidur dan stres

4. Lidah buaya

5. Susu

(TIN)

Memang benar alis tipis pernah menjadi tren di tahun 90-an. Tetapi jujur ??saja, alis tipis cenderung membuatmu tampak lebih tua. Saat ini, justru alis tebal yang tengah menjadi tren di kalangan beauty lovers.Alih-alih menggunakan make up seperti pensil alis atau maskara alis, kamu bisa membuat alismu lebih tebal dengan cara alami seperti berikut ini:Memijat alis dan area di sekitarnya sangat bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Gunakan sedikit minyak zaitun dan pijat alismu setiap hari selama lima menit. Kamu akan melihat alismu tumbuh lebih cepat dalam beberapa hari.Pastikan kamu memasukkan makanan yang mengandung vitamin A, C dan E ke dalam menu makanan harian. Makanan dengan vitamin A yakni hati, lada merah, ubi jalar, wortel, selada dan blewah.Makanan dengan vitamin C adalah paprika, peterseli, brokoli, kiwi, pepaya, jeruk, lemon dan stroberi. Sedangkan, makanan dengan vitamin E yaitu kacang almond, kacang pinus, kacang tanah, basil, aprikot kering, bayam dan acar zaitun hijau.Kurang tidur dan stres berperan besar dalam memperlambat pertumbuhan alis. Pastikan untuk tidur selama tujuh sampai delapan jam setiap hari, lakukan beberapa latihan untuk melepaskan stres dan lakukan lebih banyak hal yang membuatmu bahagia.Apakah kamu terlalu sering mencabuti alis? Jika iya, maka tak heran bila alismu lebih lambat tumbuhnya. Untuk mengatasi hal itu kamu bisa menggunakan daun aloe vera yang dihancurkan lalu oleskan ke alis sambil dipijat dengan lembut.Tidak ada yang bisa menyangkal betapa bermanfaatnya susu untuk kesehatan! Tapi, tahukah kamu bahwa susu juga ternyata dapat membantu alis tumbuh lebih cepat.Caranya kamu cukup mencelupkan kapas ke dalam susu dan gosokkan pada alis sebelum tidur. Susu akan menyehatkan alis dan dengan perlahan kamu akan melihatnya tumbuh lebih cepat. Selamat mencoba ya!