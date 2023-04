3 Berita Terpopuler Gaya: Rahasia Kulit Wajah Sophia Latjuba Hingga Chiara Ferragni dan Tradisi Kopi Italia

1. Sophia Latjuba Beberkan Rahasia Kulit Wajahnya yang Makin Mulus

Punya kulit mulus di usia yang tak lagi muda, membuat publik penasaran dengan perawatan apa yang telah dilakukan Sophia Latjuba. Terlebih, aktris yang telah menginjak usia 52 tahun ini punya kulit sensitif.Sophia Latjuba tidak mau sembarang memilih dan menggunakan produk kecantikan. Butuh ketekunan memilih klinik kecantikan, mengingat ia telah 40 tahun syuting memakai make up dan kerap terpapar lighting."Jadi, satu-satunya cara untuk ngebenerin kulit wajahku ya dengan alat yang tepat," ujar Sophia Latjuba, dalam keterangannya.Sophia mengakui jatuh cinta dengan treatment menggunakan laser Hollywood Spectra. Sophia pun menyadari betapa perubahan mencolok yang dirasakan usai mendapatkan treatment tersebut. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 8 April 2023:Siapa yang tak kenal dengn aktris multitalenta yaitu Sophia Inggriani Latjuba atau yang sering disapa dengan nama Sophia Latjuba ini. Aktris dan model berkebangsaan Indonesia dan mulai populer sejak membintangi film debutnya Bilur-Bilur Penyesalan pada tahun 1987 ini memang terbilang awet muda.Ia membeberkan salah satu rahasia kecantikannya adalah ia tak sembarangan memilih produk kecantikan. Ini dilakukan secara hati-hati karena sebagai aktris ia selalu terpapar make up secara rutin. Dan ia kerap melakukan treatment untuk merawat satu per satu permasalahan di kulit wajahnya. Lalu, apa lagi rahasia wanita cantik ini?Selengkapnya klik di sini Menahan lapar dan haus saat berpuasa membuat tubuh cenderung kekurangan vitamin. Hal ini memicumu untuk sulit konsentrasi, karena badan dengan pikiran tidak sinkron.Tapi jangan khawatir, semua pasti ada caranya agar pikiranmu tetap konsentrasi dalam menjalani aktivitas harianmu. Menurut Dokter Fatimah Pitaloca, kondisi ini sesungguhnya bisa diantisipasi."Menjalankan puasa tidak hanya soal mempersiapkan mental dan spiritual, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh agar tetap prima," ujarnya dalam diskusi "Badan & Pikiran Nggak Sinkron saat Ramadan?" yang digelar Pharmaton dan Guardian, ditayangkan akun Instagram @pharmatonidn.Selengkapnya klik di sini Nespresso kembali menggandeng ikon fashion asal Italia, Chiara Ferragni. Kali ini kolaborasi ini untuk mengeksplor kecintaannya terhadap kopi.Terinspirasi dari cita rasa yang nikmat dan tradisi kopi di Italia yang kental, Chiara bersama dengan Nespresso mengkreasikan koleksi kopi terbatas Ispirazione Italiana. Koleksi Ispirazione Italiana di tahun ini menghadirkan beberapa hal.Hal tersebut seperti kapsul kopi edisi terbaru Milano Intenso, aksesoris, dan mesin kopi yang terinspirasi dari suasana urban dan kontemporer dari Milan. Ini menjadi kota pilihan Chiara dalam koleksi ini.Selengkapnya klik di sini