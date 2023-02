Gege Elisa Ingin Perempuan Indonesia Lebih Percaya Diri

Hery Chen (CEO PT Aroma Prima Livindo), Olivia Regina (Founder Ginza Beauty), Gege Elisa (Brand Ambassador Ginza Beauty), dr. Nadia Alaydrus (influencer kesehatan) (Foto: instagram)

Aktris dan selebgram Gege Elisa bersyukur diberi kepercayaan sebagai Brand Ambassador produk kecantikan Ginza. Wanita 29 tahun ini pun menganggap hal itu sebagai pencapaian besar dalam kariernya."Sebuah pencapaian terbesar ditunjuk sebagai Brand Ambassador untuk skincare @ginzabeauty.id. Semoga kalian suka juga brand skincare ini! Like I do," tulis Gege Elisa di Instagram.Ginza merupakan produk kecantikan yang dibuat oleh Aroma Prima Livindo. Ginza sebelumnya mengadakan soft launching di The Apurva Kempinski, Bali pada 7 Desember 2022 lalu."Ginza hadir dengan Inovasi terbaru, dirancang dan diformulasikan dengan bahan baku berkualitas tinggi, dikombinasi dengan teknologi formulasi terbaru, serta semua produk yang kami hadirkan sudah teruji secara dermatologically tested," kata Founder Ginza, Olivia Regina.Ginza juga merupakan salah satu dari nama tempat perbelanjaan di Jepang yang memberikan nuansa yang modern, stylish dan tentunya membawa kebahagiaan bagi pengunjungnya. Karena itulah, dia ingin produk miliknya memberikan kebahagiaan.Adapun rangkaian produk Ginza terdiri dari pembersih makeup, Ginza Silky Barrier Care cleansing oil, Ginza Micellar Water, Ginza brightening series hingga Ginza acne series dan lainnya."Ginza sendiri diambil dari nama yang memiliki makna selalu ingin membantu seseorang menjadi lebih percaya diri dan berusaha untuk bermanfaat bagi banyak orang. Melalui makna yang indah tersebut Ginza hadir memberikan warna yang berbeda, dimana menjadi produk yang berkualitas, komplit, solutif, namun juga dapat memaksimalkan potensi diri," jelasnya.Hal senada juga disampaikan Gege Elisa. Bintang film Virgin 3 ini ingin perempuan Indonesia percaya diri dan menebarkan semangat positif."Kami berharap untuk selalu memberikan kebahagiaan dan perasaan yang takjub terhadap hasil yang diraih para pelanggan. Caranya adalah dengan membuat mereka menjadi seseorang yang lebih maksimal dalam segala hal seperti percaya diri, lebih bersemangat dan menjadi pribadi yang positif," tutupnya.