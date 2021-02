Menguak 2 Koleksi Perhiasan yang Diluncurkan Prilly Latuconsina

1. Think Pink Collection

2. Be With You Collection

(FIR)

Prily Latuconsina menjajal bisnis perhiasan. Tak tanggung-tanggung, pemeran utama film Danur ini meluncurkan dua koleksi perhiasan sekaligus. Lalu seperti apa koleksi perhiasan yang dijajakannya?Prilly Latuconsina meluncurkan brand perhiasan emas dengan nama ILY Gold. Nama ILY Gold dapat diartikan sebagai “I Love You”, yang juga terinspirasi dari nama kecil Prilly Latuconsina.ILY Gold akan meluncurkan dua koleksi perhiasan untuk peluncuran perdana, yaitu Think Pink dan Be With You. Peluncuran ini ditayangkan secara virtual di akun Youtube ILY Gold.Koleksi perhiasan ILY Gold menggabungkan natural gemstone dan kadar emas pas standar SNI 9 Karat atau 37.5%. Menghadirkan tampilan desain dengan gaya stylish, modern, daily wear, dan fun, setiap koleksi ILY Gold dikembangkan dari cerita kehidupan wanita muda dengan konsep limited edition."Aku termasuk generasi wanita muda yang tidak bisa lepas dari perhiasan. Kenapa akhirnya aku meluncurkan ILY Gold, karena pada dasarnya aku sangat menyukai perhiasan, bisa dilihat setiap hari aku selalu menggunakan set lengkap," ujar Prilly yang juga selaku Co-Owner ILY Gold."Selain itu emas memiliki harga yang cenderung naik, apalagi perhiasan dengan kadar emas pas standar SNI bisa dijadikan investasi jangka panjang. Saat ini image perhiasan emas adalah sesuatu yang mewah. Dengan ILY Gold, aku mengembangkan perhiasan emas dengan konsep daily wear yang belum ada di Indonesia. Harga produk juga sangat terjangkau dimulai dari Rp 700 ribu per produknya dengan sertifikat asli kadar emas pas," jelasnya.Koleksi perdana ILY Gold terdiri dari dua koleksi dengan menggunakan natural gemstone Rose Quartz, batu alami quartz berwar?na pink dengan kualitas terbaik yang berasal dari special selection. Karena warna alaminya berwarna pink, Rose Quartz diasosiasikan sebagai batu universal love.Terdiri dari 5 series yang menggambarkan tahapan perjalanan cinta perempuan muda dalam mencari cinta. Seri Crush dan Blush terdiri dari satu set lengkap dari anting, kalung, bracelet dan cincin yang dapat dipadukan dengan outfit casual sehari-hari.Koleksi ini terdiri dari 5 series yang menceritakan perasaan cinta yang dirasakannya setelah menjalin hubungan cinta dengan lelaki pujaannya. Koleksi ini menghadirkan series pertamanya yaitu Dear You Series yang terdapat beberapa charm unik. Selain itu juga terdapat strap silicon premium dengan beberapa warna sekaligus untuk dipadukan dengan outfit sehari-hari.