6 Makanan Antipenuaan untuk Dukung Tubuh di Usia 40-an

1. Selada Air

(Alpukat mengandung vitamin K, C, E, dan A, vitamin B, kalium. Kandungan vitamin A yang tinggi dalam alpukat dapat membantu kita melepaskan sel-sel kulit mati, membuat kita memiliki kulit yang cantik dan bercahaya. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Alpukat

3. Pepaya

4. Brokoli

5. Bayam

6. Kacang

(TIN)

Kulit cantik dan bercahaya dimulai dari cara kita makan, tetapi makanan antipenuaan ini juga dapat membantu lebih dari itu. Ketika kita mengemas makanan dengan makanan yang kaya akan antioksidan, lemak sehat, air, dan nutrisi penting, tubuh kita akan menunjukkan penghargaannya melalui organ terbesarnya, kulit.Selain losion, krim, masker, dan serum, masih ada hal utama yang diperlukan kulit. Seperti dinukil dari Healthline, para peneliti bahkan menyimpulkan bahwa makan buah-buahan dan sayuran adalah cara paling aman dan paling sehat untuk memerangi kulit kusam serta garis-garis halus.Berikut buah dan sayuran yang merupakan makanan anti-tua yang menyehatkan tubuh agar bercahaya dari dalam.Manfaatnya untuk kesehatan, tidak mengecewakan! Hijau berdaun padat nutrisi yang menghidrasi ini mengandung kalsium, kalium, mangan, fosfor, vitamin A, C, K, B-1, dan B-2.Selada air bertindak sebagai antiseptik kulit internal dan meningkatkan sirkulasi dan pengiriman mineral ke semua sel tubuh, menghasilkan peningkatan oksigenasi kulit.Dikemas dengan vitamin A dan C, antioksidan dalam selada air dapat menetralkan radikal bebas berbahaya, membantu menjaga garis-garis halus dan kerutan.Asam lemaknya menangkal peradangan yang membuat kulit halus dan kenyal. Mereka juga mengandung berbagai nutrisi penting yang dapat mencegah efek negatif penuaan, termasuk vitamin K, C, E, dan A, vitamin B, kalium.Kandungan vitamin A yang tinggi dalam alpukat dapat membantu kita melepaskan sel-sel kulit mati, membuat kita memiliki kulit yang cantik dan bercahaya.Kandungan karotenoidnya juga dapat membantu memblokir racun dan kerusakan akibat sinar matahari dan juga membantu melindungi dari kanker kulit. Masker pelembap yang luar biasa untuk melawan peradangan, mengurangi kemerahan, dan membantu mencegah kerutanMakanan super lezat ini kaya akan berbagai antioksidan, vitamin, dan mineral yang dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit dan meminimalkan munculnya garis-garis halus dan kerutan.Berbagai macam antioksidan dalam pepaya membantu melawan kerusakan akibat radikal bebas dan dapat menunda tanda-tanda penuaan. Pepaya juga mengandung enzim yang disebut papain, yang memberikan manfaat anti-penuaan tambahan dengan bekerja sebagai salah satu agen anti-inflamasi terbaik dari alam.Merupakan pembangkit tenaga anti-inflamasi, anti-penuaan yang dikemas dengan: vitamin C dan K berbagai antioksidan serat folat lutein kalsium. Tubuh membutuhkan vitamin C untuk produksi kolagen, protein utama dalam kulit yang memberikan kekuatan dan elastisitas.Bayam sangat menghidrasi dan dikemas dengan antioksidan yang membantu mengoksidasi dan mengisi kembali seluruh tubuh. Ini juga kaya akan: vitamin A, C, E, dan K, magnesium, besi heme nabati, lutein. Sayuran hijau serbaguna ini meningkatkan produksi kolagen untuk menjaga kulit tetap kencang dan halus. Vitamin K-nya K untuk membantu mengurangi peradangan pada sel.Banyak kacang (terutama almond) merupakan sumber vitamin E yang baik, yang dapat membantu memperbaiki jaringan kulit, mempertahankan kelembapan kulit, dan melindungi kulit dari kerusakan sinar UV.Kenari bahkan mengandung asam lemak omega-3 anti-inflamasi yang dapat membantu memperkuat membran sel kulit melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari memberikan kulit cahaya yang indah dengan melestarikan penghalang minyak alami.