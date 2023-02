Kenali Berbagai Faktor yang Pengaruhi Kesehatan Kulit Wanita

(Derma XP menggelar acara Innovative Scientific Talk Show dengan tema "Skin Microbiome, Acne, Aging: Connecting The Dots." Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Memiliki kulit yang sehat adalah dambaan bagi setiap orang, terutama bagi kaum wanita. Namun sayangnya, banyak faktor yang memengaruhi kesehatan kulit wajah.Berbagai faktor bisa memberikan dampak seperti misalnya faktor usia, faktor lingkungan, dan faktor lainnya yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan kulit termasuk penuaan dini dan masalah jerawat.Memahami hal tersebut, Derma XP menggelar acara Innovative Scientific Talk Show dengan tema "Skin Microbiome, Acne, Aging: Connecting The Dots."Hadir pada acara tersebut sebagai pembicara dr. Lilik Norawati, Sp.KK, FINSDV, FAADV, CCA. selaku Dermatologist Klinik Kartika Estetika RSPAD Gatot Soebroto; dr. Dian Pratiwi, Sp.KK, FINSDV, FAADV, CCA. selaku Dokter Kulit dan Kelamin Erha Derma Center Kemanggisan, juga turut hadir sebagai moderator DR. dr. M. Yulianto Listiawan, MD.PhD, FINSDV, FAADV selaku Ketua PERDOSKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia), dan dr. Ni Putu Ary Widhyasti Bandem, MKes, Sp.KK, FINSDV, FAADV selaku Dokter Kulit di Surabaya Skin Centre.Kulit wajah memiliki siklus pergantian sel secara alamiah. Begitupun dengan proses penuaan kulit yang terjadi secara natural dan dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi baik secara intrinsik maupun kerusakan ekstrinsik.Penuaan karena faktor intrinsik diitandai dengan kulit yang kendur serta kerutan dan garis-garis ekspresi yang terlihat lebih jelas.Sementara untuk penuaan secara ekstrinsik ditandai dengan adanya age spots atau bintik hitam, deep wrinkles atau kerutan yang mendalam, epidermal atrophy atau kulit kering, dan leathery appearance atau kulit yang kasar.“Penuaan karena faktor intrinsik terjadi karena kerusakan alami, komponen kulit, dan penurunan kemampuan regenerasi sel sementara itu pengaruh lingkungan seperti paparan sinar matahari, polusi, udara, asap rokok merupakan faktor-faktor yang memengaruhi penuaan secara ekstrinsik,” ungkap dr. Lilik Norawati, Sp.KK, FINSDV, FAADV, CCA selaku Dermatologist Klinik Kartika Estetika RSPAD Gatot Soebroto.Tidak hanya masalah penuaan dini, masalah jerawat juga sering kali mengintai kaum wanita. Jerawat dapat muncul ketika terjadi lonjakan hormon seks (androgen) yang membuat kelenjar minyak di wajah menjadi lebih aktif, sehingga menghasilkan sebum terlalu banyak dan mengakibatkan pori-pori gampang tersumbat.Ditambah lagi, dengan menempelnya debu, kotoran, dan bahkan bakteri akan menimbulkan reaksi peradangan pada kulit yang kemudian menjadi jerawat.“Acne vulgaris atau jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang paling sering kita temukan di praktik. 47 sampai 90 persen remaja dan dewasa muda di dunia pernah bermasalah dengan jerawat," ujar dr. Dian Pratiwi, Sp.KK, FINSDV, FAADV, CCA selaku Dokter Kulit dan Kelamin Erha Derma Center Kemanggisan."Jerawat membutuhkan terapi jangka panjang yang mungkin bisa mencapai tahunan dan terkadang memiliki dampak yang signifikan pada psikologis hingga kualitas hidup pasien, karena itu penanganan jerawat harus secara personal dan berfokus pada pasien,” tambah dr. Dian Pratiwi.Ketika bicara tentang kulit sehat bukan saja tentang skin barrier tetapi juga sistem imun kulit yang baik dan juga mikrobioma yang seimbang.“Kulit yang tidak sehat sedikitnya mengalami gangguan satu dari tiga pertahanan kulit. Mikrobioma yang tidak seimbang bisa menyebabkan beberapa penyakit kulit termasuk tentunya acne atau jerawat,” lanjut dr. Dian.Untuk mengatasi berbagai macam permasalahan kulit tersebut, tentu membutuhkan perawatan yang tepat. Selain ditangani oleh dokter kulit yang handal, produk-produk peresepan dokter pun harus memiliki kualitas yang bagus dan terjamin.Derma XP, salah satu anak perusahaan Arya Noble Group yang telah berkecimpung di industri dermatologi selama 20 tahun, saat ini hadir dengan wajah baru mengusung Intelligent Dermabeauty Partner yang diluncurkan dalam acara Derma XP Keep Inventing! di Bali pada 10 Desember 2022 lalu.Andy Surjadi sebagai Direktur Derma XP juga menjelaskan bahwa Derma XP merupakan rekan strategis bagi para dokter kecantikan di Indonesia yang kini bertransformasi melalui Empat pilar yaitu: People Transformation, Product Invention, New Access Invention dan Brand Transformation.“Derma XP berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh dokter melalui produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi, yang semuanya diproduksi di fasilitas manufaktur kami. Semua produk kami bersertifikat CPOB, CPKB, halal dan sesuai standar ISO,” jelas Andy Surjadi.Saat ini, Derma XP tidak hanya sebagai partner dalam mendapatkan produk-produk peresepan dokter tetapi juga produk over the counter yang up to date, inovatif dan efektif, sehingga dokter dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan tepat kepada pasiennya.“Dengan semangat untuk selalu menciptakan penemuan baru dan berkelanjutan, beradaptasi dengan dunia yang terus berubah, dan menjadi solusi untuk kebutuhan setiap dokter, Derma XP sebagai Intelligent Dermabeauty Partner merupakan pilihan utama sebagai solusi komprehensif untuk para dokter, dengan lebih mengutamakan hubungan dua arah sehingga mampu memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan dokter dengan jauh lebih baik,” pungkas Andy.