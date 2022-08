Ketchup or Make Up? Tebak-tebakan Kolaborasi Terbaru Fenty Beauty x MSCHF

(yyy)

"Ketchup or Make-up?", sepertinya Rihanna ingin bermain tebak-tebakan dengan penggemarnya atas peluncuran produk kecantikan terbaru Fenty Beauty. Melalui unggahan di akun Instagram Fenty Beauty, merek kecantikan milik penyanyi ternama Rihanna ini bekerja sama dengan kolektif seni, MSCHF merilis palet edisi terbatas bertajuk 'Ketchup or Makeup'.Melansir dari Highs Nobiety, Ketchup or Make up , pada dasarnya adalah kotak seharga $25 atau setara Rp370 ribuan yang berisi enam paket berisi saus tomat atau lip gloss Fenty Beauty.Satu-satunya cara untuk membedakan mana yang merupakan saus kentang goreng dan mana yang merupakan pernis merah tomat adalah dengan membuka bungkusnya dan memberikan rasa (atau bau, kecuali lip gloss beraroma saus tomat).Belum jelas apakah palet tersebut hanya berisi lip gloss atau gabungan dari saus tomat dan lip gloss. Namun, berdasarkan review dari beberapa konten kreator di TikTok mengungkapkan bahwa lip gloss khusus kolaborasi ini adalah warna unik yang dibuat hanya untuk proyek tersebut.Terdapat beberapa warna lip gloss yang ditampilkan, seperti merah tua dengan bintik-bintik emas yang berkilau dan ada juga warna merah muda tanpa kilau (glossy).Kamu berminat untuk mencoba? Cek website dan Instagram resmi Fenty Beauty dan MSCHF ya!