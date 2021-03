5 Penyebab Ketiak Berwarna Hitam

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Ketiak yang berwarna hitam mungkin bisa membuat seseorang merasa tidak percaya diri. Apalagi jika ketiak tiba-tiba berubah menjadi kehitaman, padahal sebelumnya tidak.



Pasti kamu bertanya-tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Untuk mengetahuinya, berikut ini adalah beberapa penyebab ketiak berwarna hitam melansir Romper:

1. Kesalahan dalam menggunakan deodoran

Beberapa jenis deodoran dapat mengiritasi kulit. Sehingga iritasi tersebut bisa menyebabkan ruam yang pada akhirnya membuat kulit menjadi kehitaman.



"Kamu lebih mungkin mengalamiinya karena ketiak merupakan bagian dari lipatan tubuh yang bisa dengan mudah iritasi," jelas Adam Friedman, MD, FAAD.



"Semakin gelap jenis kulit seseorang, semakin mudah iritasi ringan meninggalkan perubahan warna setelahnya," lanjut Friedman.



Penggelapan akibat iritasi ini disebut perubahan pigmen pasca inflamasi, dan ini sangat umum. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology memperkirakan kondisi tersebut berdampak pada 45 hingga 83 persen orang.

2. Mengalami gangguan hormonal

Perubahan hormon dapat memengaruhi kulit, dan ternyata ketidakseimbangan dalam produksi hormon dapat menyebabkan perubahan warna kulit.



Perubahan warna kulit akibat ketidakseimbangan hormon disebut melasma, dan itu terjadi ketika melanosit (yang merupakan sel yang menyebabkan pigmentasi kulit) dirangsang oleh tingkat abnormal progesteron dan estrogen yang menyebabkan peningkatan pigmen di berbagai bagian tubuh.

3. Efek samping obat-obatan

Friedman mengatakan ada banyak obat yang diketahui menyebabkan ketiak lebih gelap. Seperti asam nikotinat, insulin, ekstrak hipofisis, kortikosteroid sistemik, dan dietilstilbestrol.



"Kabar baiknya adalah perubahan warna akibat pengobatan kemungkinan besar tidak berbahaya. Ketiak gelap hanya berbahaya jika dikaitkan dengan masalah medis yang mendasari dan tidak diobati," jelas Friedman.

4. Kesalahan saat mencukur

"Penyebab paling umum dari perubahan warna ketiak adalah hiperpigmentasi pasca inflamasi akibat iritasi, umumnya disebabkan oleh mencukur, menggosok, atau menggaruk. Pisau cukur dapat mengiritasi kulit yang membuat kulit akan tampak lebih gelap," kata Dr Rachel Nazarian, seorang dokter kulit di New York.

5. Kamu membutuhkan eksfoliasi

Penyebab umum ketiak berwarna gelap adalah sel kulit mati. Ketika sel-sel kulit mati terkumpul, mereka meningkatkan proses pigmentasi, dan ketiak sangat sensitif terhadap penumpukan sel-sel mati. Untuk mengatasinya, kamu bisa melakukan eksfoliasi untuk menghilangkan sel-sel kulit mati pada ketiak.

(FIR)