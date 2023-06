3 Tips Menutrisi Kulit agar Tampak Lebih Cerah Sekarang dan Nanti

Prioritaskan asam amino & asam lemak

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Jangan 'hemat' pada antioksidan

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Dapatkan air dari makanan

(yyy)

Kulit merupakan salah satu organ tubuh yang penting untuk dijaga kesehatannya. Tak hanya melalui produk perawatan, kamu juga bisa menjaga kesehatan kulit lewat makanan yang bernutrisi. Juga, mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral yang penting untuk kulit.Nah, berikut rekomendasi nutrisi untuk meningkatkan kecerahan kulit yang bisa kamu tiru,dilansir dari laman Mindbidygreen!Pertama, kamu harus mendapatkan cukup protein dan lemak setiap hari. Meskipun tidak ada pilihan yang benar atau salah untuk dikonsumsi, ada makanan tertentu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit.Jika sudah mendapatkan satu porsi protein setiap kali makan, pertimbangkan juga untuk menambahkan suplemen kolagen ke dalam rutinitas. Selain itu, bahan-bahan yang disukai kulit seperti asam hialuronat, vitamin C dan E, serta biotin juga sangat dibutuhkan.Untuk kulit yang lebih cerah, pastikan mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, jika memungkinkan. Banyak makanan utuh dan alami mengandung pejuang radikal bebas ini, utamanya buah-buahan segar yang kaya vitamin C, seperti jeruk, lemon, jerukbali, blueberry.Vitamin C tidak hanya membantu memerangi stres oksidatif pada kulit (salah satu penyebab utama penuaan kulit yang dipercepat), tetapi juga membantu mendukung produksi kolagen. Jadi pastikan kamu memprioritaskan nutrisi ini untuk penuaan kulit yang sehat.Pakar kecantikan di mana pun akan memberi tahu bahwa minum cukup air adalah kunci untuk kesehatan kulit. Ketika tidak terhidrasi dengan baik, kulit mungkin tampak kusam, lebih keriput, dan pucat.Namun, kamu bisa mendapatkan H2O dalam makanan, selain minum cukup cairan. Kamu juga bisa mengonsumsi makanan yang kaya air, seperti timun, seledri, melon, paprika, selada, stroberi.Tak hanya itu, kamu juga perlu memakimalkan perawatan kulit dari luar. Rajinlah membersihkan wajah, memakai tabir surya, menggunakan pelembap sesuai jenis kulit, tidak merokok, dan minum air putih yang cukup.