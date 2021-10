Rahasia Make Up Look Adele yang Begitu Ikonik

(yyy)

Setiap artis atau publik figur memiliki tampilan yang menjadi ciri khas atau signature look-nya sendiri. Namun, hanya sedikit yang bisa langsung dikenali dari kecantikannya. Seperti Amy Winehouse dengan eyeliner yang menjulang ke atas, Ariana Grande dengan gaya rambut pony tail atau rambut hitam panjang penyanyi senior Cher.Nah, untuk tampilan kecantikan dengan riasan yang cukup ikonik sepertinya winged liner (eyeliner bersayap) Adele adalah yang paling sempurna. Gaya liner retro tahun 60-an dan bulu mata dolly adalah tampilan yang menjadi ciri khas Adele sejak debutnya pada tahun 2007.Setelah lima tahun rehat dari Industri musik, Adele kembali dengan merilis lagu dan video musik single terbarunya 'Easy on Me' pada 5 Oktober lalu. Dan untuk memperkuat kembalinya penyanyi asal Totenham, London ini pun tampil sebagai model di sampul malajah fashion ternama Vogue.Seperti penampilan sebelumnya, Adele memang selalu terlihat menawan dengan make up sederhana namun elegan. Meski lagu bertajuk tentang kisah perceraiannya dengan sang mantan suami, Adele tetap memesona.Tidak ada yang membuat eyeliner seperti Adele. Dan, dalam satu jam setelah rilis trailer untuk single terbarunya, penelusuran untuk "Adele Makeup" mencapai 9,900 persen, menurut Just My Look.Melansir dari Glamour, Pat McGrath seorang legenda beauty hacks mengungkapkan rahasia dibalik winged liner ikonik Adele. Menggunakan Permagel Ultra Glide Eye Pencil dengan warna Xtreme Black, Pat mulai dari akar garis bulu mata untuk memetakan bentuk sayap.Lalu, ia menggunakan kuas mendetail untuk memadukan liner ke dalam bentuk yang diinginkan lalu membasahi cotton bud runcing dengan penghapus riasan untuk memperbaiki kesalahan dan membersihkan sudut luar sayap.Pat meningkatkan intensitas liner dengan membuat kembali bentuk sketsa dengan Perma Precision Liquid Liner-nya, lalu melanjutkan mengoleskan liner cair dari tengah kelopak mata ke sudut luar mata. Untuk efek terangkat, Pat memastikan bagian bawah sayap sejajar dengan sudut luar mata, memanjang ke atas untuk menciptakan bentuk sayap.Kemudian, untuk menyempurnakan tampilannya, dia melapisi bulu mata Adele dengan Dark Star Mascara, memoles sikat maskara ke akar dan memanjang ke atas untuk volume ekstra.Perlu diketahui, Michael Ashton adalah penata rias yang telah bekerjasama dengan Adele di awal karirnya yang menciptakan winged liner ikonik milik Adele. Berikut ada tutorial membuat winged liner layaknya Adele!