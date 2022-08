1. Luangkan waktu

2. Potong kuku

3. Kikir lapisan atas

(Ingat, semakin pendek kuku maka semakin mudah menghilangkan cat kuku gel. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Lindungi kutikula

5. Rendam minimal 10 menit

(yyy)

Manikur dan pedikur merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan wanita untuk mempercantik kuku . Namun, bagaimana jika salon yang biasanya kamu datangi mendadak tutup? Mungkin kamu harus menghapus cat kuku gel sendiri di rumah ya!Untuk sebagian orang tentunya hal itu jadi sangat merepotkan. Belum lagi kalau kamu tidak tahu tekniknya, jika dilakukan asal-asalan menghapus pernis manicure gel yang tahan lama justru membuat kuku jadi lebih rentan, terkelupas, dan rapuh.Nah, untuk menghindari risiko tersebut, berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan dikutip dari ReaderDigest berikut ini:Kesabaran dan waktu sangat penting untuk proses tersebut. Menurut Allure, minimal kamu harus memberi waktu 30 menit untuk menghilangkan cat kuku gel dengan benar. Jika kamu terburu-buru, kemungkinan kamu tidak menunggu aseton meresap dan terjadi kerusakan pada kuku ketika kamu mengikis cat kuku.Menurut kepala pendidik studio kuku Paintbox di New York City, Evelyn Lim, semakin pendek kuku maka semakin mudah menghilangkan cat kuku gel. Pangkas sebanyak mungkin bagian putih kuku sehingga kamu tidak perlu bersusah payah menghilangkan cat dari bagian yang paling membandel."Panas tubuh membantu proses pembuangan. Gel sulit dihilangkan dari tepi bebas (pertumbuhan kuku yang melewati ujung jari) karena tidak ada panas tubuh di belakangnya," kata Lim.Bersihkan kuku dengan mengikir lapisan atas kuku gel yang mengkilap. Langkah ini adalah kunci dalam cara menghilangkan cat kuku, dan membantu aseton untuk menembus pernis pada kuku."Salah satu penyebab paling umum dari kerusakan kuku adalah kerusakan kutikula. Saat kelembapan memasuki unit kuku, kuku baru akan tumbuh dengan kelainan," kata dokter kulit dan asisten profesor klinis dermatologi di The Mount Sinai School of Medicine, Dana Stern, MD.Kamu dapat membantu melindungi kutikula selama proses penghilangan cat kuku dengan melapisi area sekitar kuku menggunakan minyak kutikula atau petroleum jelly.Kamu perlu merendamnya minimal 10 menit untuk mengendurkan lapisan cat kuku. Untuk membantu mempercepat prosesnya, kamu bisa memakai handuk panas dan membungkusnya di sekitar tangan. Menurut ahli manikur selebriti dan pendiri JINsoon Nail Lacquer, Jin Soon Choi, kehangatan dapat membantu aseton bekerja sambil melembutkan cat agar lebih mudah dilepas.Selamat mencoba!