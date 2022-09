Riset: Produk Skincare Merupakan Bentuk Investasi Kesehatan Kulit

(FIR)

: Setiap orang pasti mendambakan kulit wajah yang sehat dan bebas dari jerawat. Di samping menunjang penampilan, memiliki kulit yang bersih juga bisa menambah kepercayaan diri seseorang. Tak ayal, produk skincare kian menjadi suatu kebutuhan esensial bagi sejumlah orang.Riset JAKPAT Beauty Trends Report 2021 mengungkapkan delapan dari sepuluh responden yang terdiri atas pria dan wanita berpendapat bahwa, menggunakan produk skincare merupakan bentuk investasi kesehatan kulit.Kita melihat bahwa produk skincare telah menjadi bagian dari keseharian banyak orang, mulai dari pagi hari hingga malam hari. Saat ini juga, banyak orang yang mulai menyadari bahwa kulit sudah banyak mengalami banyak perubahan seiring bertambahnya usia.Pegantian sel kulit yang lambat laun akan ada garis kendur atau masalah kulit lainnya. Untuk itu dibutuhkan skincare yang memiliki rich ingredients, yang pastinya aman untuk digunakan.Safira Manishinta selaku Marketing Manager All Perfect mengatakan, produk skincare menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Banyak orang sudah makin sadar akan kebutuhan skincare.“Banyak dedikasi yang kami manifestasikan dalam pembuatan produk ini, kami membuat setiap produk untuk menjawab kebutuhan seluruh jenis kulit dan tentunya cocok digunakan di iklim Indonesia," ucap Safira."Mengangkat tagline #RichIngredientsForPerfectSkin, All Perfect ingin menyebarkan pesan positif kepada seluruh beauty enthusiast bahwa Rich Ingredients yang terkandung dalam setiap produk ini dapat menyelesaikan seluruh masalah wajah," terangnya.Menghadirkan berbagai macam pilihan produk mulai dari facial wash hingga collagen ampoule, All Perfect hingga saat ini memiliki 9 pilihan produk. Formula dalam setiap produk ini juga menggunakan rich ingredients serta premium, jadi aman digunakan untuk berbagai macam tipe kulit.Yang lebih penting, kandungan dari seluruh produk ini telah terbukti aman karena terdaftar di BPOM dan tentunya sudah Halal MUI. Seluruh kandungan formula dalam produk All Perfect juga memiliki berbagai manfaat untuk merawat kulit. Mulai dari mencerahkan wajah, mengatasi masalah jerawat, mengencangkan kulit, membuat tekstur kulit lebih halus, hingga memperbaiki skin barrier.