Bikin Bibir Cantik Sekaligus Sehat, Ini Produk Lush Lip Oil Aeluna

(Almiranti, Nadya, dan Ayu dalam acara konferensi pers peluncuran Aeluna Lush Lip Oil, Senin, 25 Juli 2022, di Cilandak, Jakarta. Foto: Dok. Yuni)

Tren kecantikan dalam beberapa tahun ini telah mengalami pergeseran. Tidak lagi tentang kulit putih bebas noda, rambut lurus, atau alis yang sempurna. Kini, kebanyakan wanita lebih mengutamakan sisi kesehatan dalam hal penampilan.Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Watsons terhadap 11.000 perempuan dengan usia di bawah 45 tahun di Asia dan Eropa, menemukan sekitar 82 persen di antaranya menyatakan bahwa kesehatan merupakan faktor utama yang menjadikan seorang perempuan itu cantik.Berdasarkan hal itu, Aeluna sebagai merek kecantikan menghadirkan produk perawatan bibir sekaligus make up yang dikemas dalam produk Lush Lip Oil. "Melalui acara peluncuran bertajuk Glow The Outer You, Shine The Inner You kami ingin mengajak dan mendukung semua perempuan untuk tampil cantik baik dari luar dan dan dari dalam,” jelas Nadya Aqilla selaku CMO & Co-Founder Aeluna.Aeluna memperkenalkan produk Lush Lip Oil yang merupakan skincare-infused make up dengan kandungan Jojoba Oil, Hyaluronic Acid, Vitamin E, dan Vitamin C untuk membantu merawat, melembutkan, serta meningkatkan warna bibir yang lebih natural.Almiranti Fira, CEO & Co-Founder Aluna menyebutkan produk lush lip oil ini hadir dalam empat varian warna, yaitu Allure dengan warna pink undertone yang dapat digunakan kapan pun dan di mana pun. Valorous, warna merah terakota serbaguna yang memberikan kebebasan penggunanya untuk mendapatkan tampilan yang bold maupun tampilan yang lebih alami.Sementara, Maverick merupakan warna cokelat undertone yang memberi kesan hangat dan Posh, warna berry yang memberikan kesan segar."Produk yang kami hadirkan juga dilengkapi dengan UV Filter untuk membantu melindungibibir dari paparan sinar matahari. Rangkaian produk ini juga sudah tersedia di Shopeeaelunabeauty, dan juga website kita www.aelunabeauty.com," tutur Fira.Peluncuran produk-produk tersebut juga menjadi perwujudan komitmen Aeluna untukmendukung sesama melalui sebuah kerjasama dengan Yayasan Pulih, sebuah lembagasosial yang bergerak dalam penanganan dan psikososial serta berfokus pada kasuskekerasan dan bencana alam yang menimpa perempuan dan anak."Aeluna memiliki komitmen untuk saling mendukung satu sama lain. Melalui kampanye#JourneyWithAeluna, kami ingin memberikan kontribusi nyata melalui support kepadayayasan yang memang berfokus membantu perempuan. Kami melihat kami perlu membantumereka untuk dapat bangkit kembali," tutup Ayu Deviani, Managing Director & Co-Founder Aeluna.