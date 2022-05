Cara Cassandra Lee Mencintai Diri Sendiri

(FIR)

Aktris dan penyanyi Cassandra Lee mengatakan pentingnya mencintai diri sendiri. Salah satu cara ia mencintai diri sendiri dimulai dari hal kecil tapi memengaruhi penampilannya, yaitu menjaga hidrasi dan kecerahan kulitnya.Menurut Cassandra merayakan kecantikan alami adalah bagian penting dalam mencintai diri sendiri. Ketika seseorang belajar menerima diri sendiri dan menghadapi dunia dengan percaya diri dan bangga, maka ia akan memancarkan energi positif yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang.Aturan sederhananya adalah bahwa kamu tidak dapat sepenuhnya mencintai orang lain sampai kamu lebih dulu mencintai dirimu sendiri sepenuhnya."Jika Kamu ingin dunia menjadi tempat yang lebih positif dan jujur, itu perlu dimulai dengan menjadi versi terbaik diri Kamu. Ini bisa dimulai dengan merayakan kecantikan alami dan keunikan diri kita," ajak Cassandra yang kini didaulat sebagai Brand Ambassador Première Beauté.Lebih jelas, Cassandra juga memperhatikan produk kecantikan kulit yang ia gunakan. Seperti memiliki kandungan niacinamide dan 7 bahan ekstrak alami yaitu Cantella Asiatica, ekstrak akar polygonum cuspidatum, ekstrak akar scutellaria baicalensis, daun teh, ekstrak licorice, chamomile, dan ekstrak daun rosemary."Aku tidak hanya sangat menikmati kulit cantik alami setelah pemakaian rutin Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products namun aku juga sangat menikmati seluruh rangkaian prosesnya karena kandungan bahannya yang alami nyaman digunakan di wajah serta aman bagi kulitku," terang Cassandra."Aku jatuh cinta pada spirit Première Beauté dalam merayakan kecantikan alami kulit melalui kampanye #EmbraceNaturalSkin karena menurutku the most beautiful thing a woman can wear is confidence,” pungkas Cassandra.