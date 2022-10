Ladies, Ini 4 Langkah Membersihkan Make Up agar Terhindar dari Permasalahan Kulit

1. Area mata

2. Area bibir

3. Kulit wajah

4. Cuci seluruh wajah

Muka jadi jerawatan dan bruntusan setelah make up? Itu karena kamu membersihkan make up dengan cara yang kurang tepat. Atau bisa jadi kamu terlalu keras saat membersihkan menggunakan kapas.Ladies, jangan sampai kebiasan buruk itu melekat pada dirimu, karena make up yang tidak sepenuhnya terhapus akan menyebabkan penumpukan bahan kimia di pori-pori. Dan pembersihan riasan yang terlalu kasar juga bisa membuat iritasi pada kulit.Simak terus penjelasan ini agar kamu bisa membersihkan makeup dengan baik.Untuk menghapus riasan dengan benar, kamu harus mulai dengan kulit halus di sekitar mata menggunakan make up remover dan tisu atau kapas lembut. Jangan langsung menggosok maskaramu. Sebagai gantinya, pegang kapas di setiap mata selama 60 detik agar riasan terurai sebelum menyekanya dengan lembut.Setelah dari mata, sebaiknya kamu membersihkan bibirmu dari polesan lipstik. Jika kamu menggunakan lipstik non-waterproof biasanya akan lebih mudah dihapus dengan usapan kapas saja. Tetapi kalau lipstik yang kamu gunakan waterproof dan kissproof maka kamu harus menghapusnya dengan remover.Ketika selesai pada area mata dan bibir, selanjutnya beralih ke kulit. Yang paling penting adalah melakukan pembersihan dua kali.Pertama untuk menghapus riasan dan kotoran dari debu, kemudian untuk membersihkan pori-pori dan untuk menghilangkan kelebihan minyak dan sel kulit mati. Jangan lupa, gunakan kapas yang bersih dan pilih pembersih sesuai dengan jenis kulit.Jika kamu memilih pembersih berbusa, gunakan produk seukuran kacang polong di antara tangan yang basah dan oleskan ke wajah dengan gerakan melingkar ke atas. Setelah itu bilas dengan air mengalir.Well done, tips ini bisa kamu coba dan perhatikan apakah kulitmu masih mengalami hal yang sama setelah makeup?