3 Kiat Rias Wajah untuk Wanita 50 Tahun ke Atas

Penata rias profesional dan pendiri kosmetik Bobbi Brown, telah menciptakan produk rias berperingkat teratas selama bertahun-tahun, yang disukai oleh supermodel, selebritas, dan pembeli. Ya, Bobbi Brown merupakan legenda industri kecantikan sejati.Ketika seorang legenda memberi saran kecantikan tentu semua akan mendengarkannya. Itulah yang dilakukan oleh wanita 64 tahun baru-baru ini. Ia membagikan video TikTok yang menjelaskan tiga tips riasan teratasnya untuk wanita di atas 50 tahun, termasuk beberapa produk kecantikan yang harus dimiliki.Menariknya, semua kiat riasannya cukup sederhana dan tidak memerlukan banyak produk atau langkah. Mau tahu tip dan trik apa yang bisa ditambahkan pada rutinitas kecantikanmu sendiri? Yuk, baca kutipan yang sudah dinukil dari Yahoo!Selanjutnya, Brown meraih The Face Pencil Everything Stick untuk menyembunyikan kemerahan. “Singkirkan kemerahan, hilangkan kemerahan di sekitar hidung, sekitar mulut, dan di bawah mata. Sedikit gelap,” saran Brown."Pertama-tama pakai pelembap , tidak hanya di wajah, tapi juga di leher dan tangan. Rasanya lebih enak, terlihat lebih baik," buka Brown. Brown memang tidak spesifik menyebutkan pelembap apa yang harus digunakan.Namun, untuk memilih krim anti-penuaan dan pelembap terbaik untuk jenis kulit dewasa, para ahli merekomendasikan, produk yang mengandung bahan-bahan seperti peptida.Jenis ini bisa membantu memperbaiki kerusakan kulit, dan asam hialuronat, yang mengunci kelembapan danbmembantu mencegah kekeringan.“Asam hialuronat umumnya digunakan sebagai bahan dalam pelembap karena manfaat hidrasinya. Bahkan bisa membantu mengencangkan kulit untuk memperbaiki munculnya garis-garis halus,” ujar Joshua Zeichner, MD, direktur penelitian kosmetik dan klinis di bidang dermatologi di Mount Sinai. Rumah Sakit di New York City.“Saya suka sedikit luminositas di wajah saya,” ucap Brown sambil mencelupkan jarinya ke dalam Miracle Balm All-Over Glow, dan menghaluskannya di seluruh pipinya.Menurutnya, balm ajaib ini dirancang untuk memberikan sapuan kelembapan fokus lembut untuk meningkatkan dan menyempurnakan kulit.Formulanya mengandung bahan-bahan bergizi seperti minyak jojoba, minyak argan, dan vitamin E, yang semuanya bekerja sama untuk menghidrasi dan melembabkan kulit.Kamu juga bisa memakai balm sendiri, menggunakannya untuk warna perunggu atau highlight, atau melapisinya di atas alas bedak."Ini adalah balm ajaib. Jika kamu belum pernah mendengarnya, ini adalah keajaiban yang hadir dalam enam, tujuh warna. Sangat bagus," aku Brown.Dan itu saja! Tiga tips riasan sederhana yang bisa kamu ikuti untuk menciptakan kulit yang tampak lebih baik pada kulit dewasa.