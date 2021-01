Beauty Blender Bisa Membunuhmu!

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Bukan, bukan sedang mencoba untuk menakut-nakuti kamu atau semacamnya, tetapi hanya mengutip sebuah penelitian yang menyatakan bahwa, blender kecantikan favorit kamu atau produk make up lainnya, dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri yang mematikan.



Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Aston di Amerika, bakteri yang mengancam jiwa telah ditemukan dalam produk make up populer.



Studi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar produk make up yang sedang digunakan seperti blender kecantikan, maskara, dan lip gloss telah ditemukan terkontaminasi dengan bakteri super yang berpotensi mengancam nyawa.



"Produk make up yang digunakan setiap hari oleh jutaan orang di Inggris terkontaminasi oleh serangga yang berpotensi mematikan, seperti E.coli dan Staphylococci, karena sebagian besar tidak dibersihkan dan digunakan jauh melampaui tanggal kedaluwarsa," kata pemimpin penulis studi Amreen Bashir dari Universitas Aston di AS.



Meskipun sebagian besar jenis E. coli tidak berbahaya, beberapa dapat menyebabkan diare berdarah. Bahkan gagal ginjal dan kematian.



Studi yang telah diterbitkan dalam Journal of Applied Microbiology berpendapat bahwa, bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, mulai dari infeksi kulit hingga keracunan darah jika digunakan di dekat mata, mulut, atau luka atau goresan ditemukan di sembilan dari sepuluh produk. Risiko ini diperkuat pada orang dengan gangguan kekebalan yang lebih rentan tertular infeksi dari bakteri oportunistik.



Selama penelitian, para peneliti mengamati produk blender kecantikan atau spons rias sangat populer, yang digunakan untuk memadukan alas bedak dan kontur pada wajah. Aplikator ini ditemukan memiliki tingkat bakteri yang berpotensi berbahaya tertinggi dengan sebagian besar (93 persen) tidak pernah dibersihkan. Meskipun lebih dari dua pertiga (64 persen) sedang jatuh ke lantai di beberapa titik saat digunakan.



Blender kecantikan semakin populer karena mungkin sering diulas oleh publik figur, dan perkiraannya industri menunjukkan bahwa 6,5 juta blender telah terjual di seluruh dunia.



Para peneliti menemukan produk ini sangat rentan terhadap kontaminasi. Sebab sering dibiarkan lembap setelah digunakan, yang menciptakan tempat berkembang biak ideal untuk bakteri berbahaya.



"Praktik kebersihan konsumen yang buruk dalam hal penggunaan make up, terutama beauty blender, sangat mengkhawatirkan. Kami menemukan bakteri seperti E.coli yang terkait dengan kontaminasi feses berkembang biak pada produk yang kami uji," kata Bashir.



Temuan tersebut mengungkapkan bahwa konsumen secara tidak sengaja menempatkan diri mereka pada risiko. Lebih lanjut, produsen serta lembaga terkait harus melindungi pelanggan mereka dengan membuat tanggal kedaluwarsa dan persyaratan pembersihan lebih menonjol pada pengemasan.



Mungkin saat ini kamu belum merasakan efeknya, tetapi lebih baik mencegah bukan? Cerdaslah dalam memilih produk kecantikan dan bersihkan alat kecantikan secara teratur ya Beauty!

(FIR)