Ladies, Begini Cara dan Manfaatnya Double Cleansing

(Setelah membersihkan make up dengan micellar water, kamu juga perlu mencuci wajah dengan sabun khusus wajah. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Beauty lovers, pasti sudah tahu ya kalau ingin punya wajah yang sehat, lembut dan glowing kamu harus melakukan perawatan double cleansing . Sebenarnya double cleansing (pembersihan ganda) merupakan salah satu metode mencuci muka yang efektif untuk membersihkan sisa-sisa make up. Sesuai dengan namanya, pembersihan ganda berarti dilakukan dua kali.Nah, untuk melakukan double cleansing kamu bisa membersihkan muka dengan dua jenis produk. Pertama, produk yang berbasis minyak (oil base) atau produk yang berbasis air (water base), seperti micellar water. Kedua, adalah sabun cuci muka (face wash) yang biasa kamu gunakan.Selain efektif menghilangkan sisa-sisa make up, ada empat manfaat double cleansing lainnya seperti:1. Menghilangkan sisa make up, racun dan polusi.2. Mencerahkan kulit yang kusam dan mengangkat sel-sel kulit mati.3. Mencegah munculnya jerawat dan menjaga kulit agar tetap awet muda.4. Menghilangkan minyak dan membuat kulit lebih siap untuk memakai skincare.