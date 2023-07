6 Merek Kecantikan Milik Selebriti Hollywood yang 'Lagi' Populer dan Diincar Beauty Enthusiast

Rare Beauty by Selena Gomez

Fenty Beauty by Rihanna

Rhode Skin by Hailey Bieber

The Outset by Scarlett Johansson

Honest Beauty by Jessica Alba

Flower Beauty by Drew Barrymore

(yyy)

Tak hanya sukses menjadi penyanyi dan aktris papan atas, ternyata para selebriti Hollywood juga tergiur untuk terjun di bisnis kecantikan. Namun, apakah produk yang mereka tawarkan selalu sepadan dengan apa yang sudah dikeluarkan?"Garis perawatan kulit selebriti mendapat banyak hype, ada yang layak dan ada yang tidak," ujar Adrienne O'Connell, MD, direktur medis dan presiden Laguna Beach Aesthetics.Adrienne selalu menyarankan kepada para kaum hawa, hal pertama yang harus dilihat dari produk kecantikan adalah daftar bahannya.Ya, bahan dalam kosmestik adalah kuncinya. Bahan merupakan apa yang membuat atau merusak produk. Dalam hal tata rias, ini juga berarti menemukan produk yang menghasilkan warna dan formulasi.Berikut beberapa produk kecantikan milik para selebriti yang tengah populer dan banyak di-review oleh beauty enthusiast. Check This Out!Ketika Selena Gomez mendirikan Rare Beauty pada tahun 2020, dia mengatakan tujuannya adalah untuk menantang norma kecantikan yang ada, menginspirasi percakapan positif seputar penerimaan diri, dan mendorong dialog seputar kesehatan mental.Tentu hal itu sejalan dengan semangat Gomez. Seperti diketahui, pelantun 'Who Says' itu sangat berterus terang tentang diagnosis lupusnya dan bahkan membalas komentar tentang tubuhnya dengan mengatakan, "Saya sempurna apa adanya."Melansir dari Real Simple, produk Selena Gomez dikenal dengan kemasan cantik dan didukung oleh kualitas yang baik. Rare Beauty menawarkan berbagai macam produk kecantikan seperti blush, tinted moisturizer, setting powder, bronzer, maskara, serta lip product. Dengan produk kecantikannya, Gomez ingin para perempuan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dengan produk yang vegan dan cruelty free.Fenty Beauty dari Rihanna tidak perlu diragukan lagi sebagai daftar merek kecantikan selebritas yang populer saat ini. Pada awal kedatangannya, brand tersebut sudah meraih penghargaan dari majalah Time dengan kategori 25 best inventions of 2017. Produk kecantikan milik pelantun 'Diamond' ini menawarkan beragam produk seperti foundation, cream bronzer, maskara, lipstik, hingga parfum.Merek ini secara praktis merupakan perwujudan dari estetika "gadis bersih" yang telah dikenal oleh Bieber. Ketiga produk debutnya, Peptide Glazing Fluid (hibrid serum-gel yang menghidrasi), Barrier Restore Cream (krim ultra-pelembap dengan shea butter dan peptida), dan Peptide Lip Treatment (pelembab bibir yang menutrisi dengan hasil akhir yang mengkilap). Semuanya adalah langkah kunci dalam rutinitas skincare yang sederhana.Merupakan merek kecantikan selebriti pendatang baru dengan Scarlett Johannson sebagai pemiliknya. Antrean ini tiba di tengah masuknya merek-merek lain yang didirikan oleh selebriti, tetapi telah meningkat di atas berkat formulanya yang disederhanakan dan bertenaga tanaman yang bertujuan untuk memperkuat pelindung kulit.Sejak debutnya pada Maret 2022, jajaran produk yang terdiri dari sembilan produk ini telah mendapatkan acungan jempol dari para editor kecantikan dan pakar perawatan kulit. Serum persiapan kolagen vegan pengencang adalah salah satu pilihan paling populer.Honest beauty hanyalah salah satu cabang dari kerajaan Honest milik Jessica Alba. Honest beauty sendiri sudah berdiri satu dekade sejak tahun 2011. Koleksi riasan dan perawatan kulit akan menarik tanpa henti berdasarkan kualitas formulanya saja. Tetapi faktor dalam kemasan yang apik dan pilihan yang dikuratori dengan cerdas dan itu hampir tidak dapat ditolak.Merek ini bahkan telah berkembang menjadi vertikal non-kecantikan seperti perlengkapan kebersihan, produk bayi, dan bahkan suplemen. Salah satu merek terlaris adalah krim hidrogel, yakni pelembap ringan yang menggabungkan jojoba, squalane, dan asam hialuronat untuk mengencangkan, melembapkan, dan melembutkan kulit.Koleksi riasan Drew Barrymore, Flower Beauty, diluncurkan pada 2013 dan terus berkembang sejak saat itu. Barrymore tidak hanya salah satu selebritas yang memulai debutnya sebagai merek kecantikan, tetapi produknya tetap menonjol di industri kecantikan berkat formula yang efektif dan label harga yang terjangkau.