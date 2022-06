Ini Parfum Bvlgari Allegra yang Menyuguhkan Aroma Khas Gaya Hidup Italia

Spettacolore

Baciami

Magnifying Myrrh Essence

The Italian Maison memulai debutnya dengan mengusung konsep wewangian yang berani pada tahun 2021 yaitu, Bvlgari Allegra . Koleksi parfum Bvlgari Allegra memiliki aromatik khas suasana negeri pizza dan spagethi tersebut.Unik dan memikat, Bvlgari Allegra menambah kenikmatan gaya hidup ala Italia yang luar biasa, dari kilauan Laut Mediterania hingga keindahan pijar matahari terbenam di kota Roma.Kali ini, perjalanan indera penciuman ala Italia masih berlanjut dengan tiga kreasi baru parfum Bvlgari yaitu: Spettacolore eau de parfum, Baciami eau de parfum, dan Magnifying Myrrh Essence.Seorang master parfum, Jacques Cavallier, dalam setiap aroma Bulgari Allegra, semangat khas Romawi dan gaya Italia yang berani semakin bergema seakan memberi isyarat ke pusat terkenal berikutnya, Roma sebagai Kota Abadi."Saya sepenuhnya terinspirasi oleh jiwa Italia. Rasa khas Italia yang membuat iri semua orang dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Ini adalah sejarah yang sangat panjang selama 3.000 bahkan 4.000 tahun lamanya, dan kembali ke akar yang sangat dalam dan tetap modern, karena nilai tersebut yang telah melalui ratusan abad dan sejarah. Semua perjalanan menuju Roma, semua bahan mentah istimewa menuju ke Roma, semua parfum menuju ke Roma," ungkap Cavallier.Berikut ini filosofi dan makna dari ketiga parfum koleksi terbaru Bvlgari Allegra:Mengungkapkan pesona keindahan salah satu perayaan paling luar biasa di Italia yaitu Festa della Luce atau Festival of Lights. Sebuah pesta yang menawarkan hiburan penuh warna, yang menginspirasi nama Spettacolore dengan aromanya yang memikat. Indahnya wewangian amber yang bersinar cerah dan bercahaya, seolah mengingatkan kita pada gemerlap kembang api di sebuah malam yang spesial.Memiliki arti sebuah ciuman dalam bahasa Italia, menangkap sifat adiktif dari sebuah luapan cinta yang luar biasa. Ketika, kamu bertemu dengan sosok yang didambakan, maka kamu akan berharap sentuhannya dapat bertahan selamanya. Seperti sebuah ramuan cinta, Baciami menyalurkan kegundahan hati saat momen jatuh cinta yang dituang dalam wewangian bunga dan amber yang luar biasa, sebagai sebuah ekspresi dari a deep addiction to passion.Apakah kamu ingin menjadi sosok misterius dan menggoda? BVLGARI memberikan penghormatan kepada Myrrh dalam sebuah esensi wewangian yang baru. Eksklusif untuk BVLGARI, Magnifying Myrrh Essence dapat dikombinasikan dengan Spettacolore, atau eau de parfum apa pun dalam koleksi Bvlgari Allegra untuk meningkatkan karakter menggoda dalam amber notes yang bercahaya.