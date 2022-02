Ingin Terlihat Awet Muda? Konsumsi 5 Makanan Tolak 'Menua'

1. Ikan berlemak

(Manfaat lainnya dari mengonsumsi sayuran adalah membersihkan racun dalam tubuh (detoksifikasi), membuat kulit sehat, dan memperkuat tulang. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Sayuran

3. Delima

4. Alpukat

5. Tomat

Seiring bertambahnya usia, makanan yang kita makan dapat sangat memengaruhi kebugaran, penampilan, kualitas hidup, dan risiko penyakit.Tubuh kita mengandalkan berbagai nutrisi untuk mendukung proses penuaan alami. Beberapa nutrisi dapat membantu memperlambat tanda-tanda penuaan.Penting untuk dicatat bahwa makan makanan tertentu bukan berarti tidak akan membuat kamu tua, melainkan merupakan salah satu aspek ' penuaan ' dengan baik.Menambahkan makanan padat nutrisi ke dalam diet dapat membantu kamu terlihat dan merasakan yang terbaik seiring bertambahnya usia. Secara umum, cobalah makan sumber protein yang sehat, lemak sehat, makanan yang kaya akan antioksidan Merupakan makanan bergizi tinggi yang dapat meningkatkan kesehatan kulit. Penelitian menunjukkan bahwa asam lemak Omega-3 terkait dengan penghalang kulit yang kuat dan dapat membantu mengurangi peradangan yang merusak kulit.Salmon, salah satu jenis ikan berlemak yang paling populer, memiliki aspek tambahan yang dapat membantu mendukung kesehatan kulit. Salmon dan ikan berlemak lainnya mengandung protein tinggi, yang penting untuk dimakan agar tubuh dapat memproduksi kolagen dan elastin.Kedua molekul ini bertanggung jawab atas kekuatan, kekenyalan, dan elastisitas kulit. Ikan mengandung selenium yang tinggi.Mineral dan antioksidan ini berperan dalam sintesis dan perbaikan DNA dan dapat membantu mengurangi dan mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV. Memiliki kadar yang memadai dalam tubuh dapat mengurangi keparahan penyakit kulit seperti psoriasis.Selain mengandung antioksidan, sayuran juga tinggi karotenoid, seperti beta karoten dan likopen. Beberapa penelitian yang berhasil dinukil dari laman Health Line, menunjukkan bahwa diet tinggi karotenoid dapat melindungi kulit dari sinar UV matahari, yang merupakan penyebab utama penuaan kulit dini.Banyak sayuran juga kaya akan vitamin C di mana memainkan peran penting dalam produksi kolagen. Kolagen adalah bahan pembangun utama kulit, tetapi produksinya mulai menurun setelah usia 25 tahun. Sayuran dengan kandungan vitamin C tertinggi termasuk sayuran hijau, paprika, dan brokoli.Seperti kebanyakan buah-buahan, buah delima penuh dengan nutrisi sehat. Mereka tinggi serat, potasium, dan vitamin K, yang membantu mendukung kesehatan jantung. Mereka juga kaya antioksidan, seperti flavonol, tanin, asam fenolik, dan lignan.Beberapa penelitian pada manusia dan hewan menunjukkan bahwa antioksidan yang ditemukan dalam buah delima juga dapat membantu mendukung penuaan kulit yang sehat dengan mengurangi kerusakan kulit akibat sinar UV dan bintik-bintik coklat yang disebabkan oleh paparan sinar matahari.Antioksidan ini juga membantu melindungi kolagen kulit yang ada, dan mendorong kulit untuk membuat kolagen baru.Kandungan lemak tak jenuh tunggal yang tinggi pada alpukat dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit dengan mendukung membran kulit yang sehat, sementara kandungan antioksidannya yang tinggi dapat melawan radikal bebas yang merusak kulit.Mempertimbangkan rasa lezat dan keserbagunaan alpukat, menambahkannya ke dalam makanan adalah cara mudah untuk mendapatkan nutrisi ekstra demi kesehatan kulit.Likopen adalah sejenis karotenoid yang memberi warna merah pada tomat. Ini juga bertindak sebagai antioksidan untuk membantu mengurangi risiko penyakit kronis.Studi pada sampel kulit manusia menunjukkan bahwa likopen juga dapat memberikan sedikit perlindungan dari sinar matahari yang merusak.Namun, perlindungan ini secara signifikan lebih rendah daripada menggunakan tabir surya. Dalam sebuah penelitian, wanita yang minum minuman kaya antioksidan yang mengandung likopen, isoflavon kedelai, minyak ikan, dan vitamin C dan E setiap hari mengalami penurunan kedalaman kerutan yang terukur setelah 15 minggu.Ingat, seiring dengan makan makanan bergizi yang penuh dengan makanan nabati utuh, pertimbangkan untuk melindungi kulit dengan kebiasaan lain, seperti memakai tabir surya, menghindari merokok, tetap aktif secara fisik, dan menggunakan produk perawatan kulit yang sesuai.