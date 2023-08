4 Khasiat yang Bisa Kamu Temukan pada Masker Jeruk Nipis

4 Khasiat dalam masker jeruk nipis

1. Mengangkat sel kulit mati

2. Mencerahkan kulit

(Masker alami dari jeruk nipis dipercaya bermanfaat untuk mengobati jerawat dan mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dini kulit. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

3. Mencegah datangnya jerawat

4. Perlambat penuaan dini

Cara buat masker jeruk nipis

- Siapkan jeruk nipis, potong menjadi dua bagian, dan peras jeruk nipis ke kapas atau wadah

- Oleskan masker jeruk nipis pada wajah sampai leher diamkan selama lima menit

- Bilas menggunakan air hangat kemudian keringkan wajah

(TIN)

Penggunaan masker dengan bahan-bahan alami memang sudah biasa dilakukan oleh para wanita. Ladies, kamu juga harus tahu khasiat dari penggunaan masker jeruk nipis!Manfaat masker jeruk nipis diperoleh dari kandungan vitamin dan mineral, serta antioksidan yang ada di dalam jeruk nipis. Meskipun jeruk nipis kerap digunakan untuk bahan masak, tetapi juga berguna untuk kesehatan kulit wajah, lho.Menurut dr. Sienny Agustin via Alodokter , berikut empat khasiat yang bisa kamu temukan di dalam penggunaan masker jeruk nipis, antara lain:Asam sitrat adalah sejenis asam alfa hidroksi (AHA) yang secara alami dapat ditemukan pada buah citrus, termasuk jeruk nipis. Kandungan asam sitrat pada jeruk nipis dipercaya dapat mengangkat sel-sel kulit mati. Efeknya pun kulit akan tampak lebih halus.Kandungan AHA dan vitamin C pada jeruk nipis dipercaya dapat memudarkan bekas jerawat . Sehingga, warna kulit wajah menjadi lebih merata serta tampak cerah. Namun, kandungannya memang tak sebanyak itu untuk mencerahkan. Kamu perlu berkonsultasi ke dokter kulit jika inginkan perawatan pencerahan yang lebih cepat.Jerawat bisa muncul karena minyak, bakteri, maupun sel kulit mati yang menyumbat pori-pori. Dengan kandungan AHA, vitamin C, dan antioksidan di dalamnya, masker jeruk nipis bisa membantu mengurangi produksi minyak penyebab jerawat.Menggunakan masker jeruk nipis dipercaya dapat menunda munculnya tanda-tanda penunaan dini pada kulit. Alasannya pun dikarenakan kandungan vitamin C yang mampu meningkatkan produksi kolagen dan elastin pada kulit.Tak hanya itu, kandungan antioksidan pada jeruk nipis juga diyakini dapat melindungi kulit dari efek radikal bebas. Apalagi, belakangan ini polusi udara sedang naik-naiknya, jadi masker ini cocok untukmu, ladies!Setelah mengetahui manfaatnya, kini kamu sudah siap untuk membuat masker jeruk nipis! Langkah yang harus kamu lakukan, antara lain:Meski bermanfaat, tetapi jeruk nipis memang tidak selalu cocok dengan berbagai tipe kulit. Kamu disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum mulai menggunakan masker jeruk nipis, ladies!