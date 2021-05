1. Aman untuk sebagian besar jenis kulit

2. Menghidrasi

3. Mencerahkan

(Vitamin C yang digunakan dalam perawatan kulit, telah terbukti memiliki efek melembapkan pada kulit. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Membantu mengurangi kemerahan dan meratakan warna kulit

5. Membantu memudarkan hiperpigmentasi

(Vitamin C juga mempercepat pergantian sel yang rusak akibat paparan sinar matahari. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

6. Meningkatkan produksi kolagen

7. Melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari

8. Membantu meredakan sengatan matahari

(yyy)

Serum menjadi salah satu produk perawatan wajah yang umum digunakan orang-orang saat ini. Bahan serum pun sangat beragam sehingga kamu bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan kulitmu.Salah satu jenis serum yang bisa kamu pertimbangkan adalah serum vitamin C . Ini merupakan bahan anti penuaan terbaik di pasaran dan kunci untuk menjaga kulit halus, kenyal dan bercahaya.Selain itu, masih ada delapan alasan mengapa kamu perlu menggunakan serum vitamin C, diantaranya:Melansir dari Healthline, vitamin C memiliki profil keamanan yang sangat baik. Kebanyakan orang dapat menggunakan vitamin C topikal untuk jangka waktu yang lama tanpa mengalami reaksi yang merugikan. Dalam kasus yang jarang terjadi, orang yang memiliki kulit hipersensitif mungkin mengalami iritasi ringan.Magnesium ascorbyl phosphate, salah satu turunan vitamin C utama yang digunakan dalam perawatan kulit, telah terbukti memiliki efek melembapkan pada kulit. Juga, mengurangi kehilangan air transepidermal, sehingga memungkinkan kulit untuk mempertahankan kelembapan dengan lebih baik.Vitamin C dapat membantu memudarkan pigmentasi dan menghaluskan permukaan kulit untuk mengurangi kusam. Ini membuat kulit tampak bercahaya dan terlihat lebih muda.Vitamin C juga telah terbukti mampu mengobati berbagai macam kondisi peradangan kulit. Meminimalkan kemerahan serta dapat membuat kulit tampak lebih rata.Hiperpigmentasi termasuk bintik matahari, bintik penuaan, dan melasma terjadi saat melanin diproduksi berlebihan di area kulit tertentu. Itu juga bisa terjadi di area jerawat yang sudah sembuh. Aplikasi vitamin C telah terbukti menghambat produksi melanin, sehingga dapat membantu memudarkan bintik hitam dan membuat warna kulit lebih merata.Vitamin C terkenal untuk meningkatkan produksi kolagen. Kolagen adalah protein alami yang habis seiring waktu. Tingkat kolagen yang lebih rendah dapat menyebabkan garis-garis halus dan kerutan.Kerusakan akibat sinar matahari disebabkan oleh molekul yang disebut radikal bebas. Ini adalah atom dengan elektron yang hilang. Radikal bebas mencari atom lain yang darinya mereka dapat “mencuri” elektron, dan ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada kulit.Vitamin C kaya akan antioksidan. Antioksidan melindungi sel kulit yang sehat dengan "memberi" elektron radikal bebas dan menjadikannya tidak berbahaya.Selain meminimalkan kemerahan, vitamin C juga mempercepat pergantian sel. Serum ini menggantikan sel yang rusak dengan sel baru yang sehat.