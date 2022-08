Bikin Cantik! Ini 3 Tampilan Sociolla Makeupverse yang Bisa Ditiru

Daily Verse

Party Verse

Extra Verse

(yyy)

Memasuki masa endemi, para beauty enthusiast sudah mulai beradaptasi dengan keadaan “normal yang baru” dan semakin membutuhkan penggunaan make up untuk memaksimalkan penampilan.Demi memahami kebutuhan tersebut, Sociolla meluncurkan kampanye spesial yang bertajuk Sociolla Makeupverse. Melalui Makeupverse, Sociolla hadirkan tiga tampilan dan tema make up terkini yaitu Daily Verse, Party Verse dan Extra Verse untuk menemani aktivitas sehari-hari atau saat menghadiri momen spesial bersama orang-orang tercinta.Nah, supaya enggak penasaran, berikut tiga tema dan tampilan make up terkini serta rekomendasi produk dari Sociolla Makeupverse yang akan memberikan kesan pada setiap momen istimewa para beauty enthusiast, di antaranya:Untuk para beauty enthusiast yang tidak punya banyak waktu di pagi hari tapi tetap ingin tampil maksimal. Daily Verse memberikan tampilan yang segar, sempurna dan tingkatkan kecantikan alami dalam waktu singkat.Tampilan ini bisa didapatkan dengan menggunakan produk-produk seperti: BLP BEAUTY Cover Cushion, BLP BEAUTY Face Powder dan BLP BEAUTY Lip Cotton.Tampilan Party Verse akan menemani kegiatan istimewa para beauty enthusiast yang penuh kebahagiaan dengan orang tercinta dan meninggalkan kesan yang ingin diingat selamanya. Riasan make up ini dapat memberikan kesan berbeda untuk momen spesial agar para beauty enthusiast bisa bersinar sepenuhnya.Tampilan ini bisa didapatkan dengan menggunakan produk-produk seperti: Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara, Maybelline Tattoo Brow dan Maybelline Superstay Matte Ink.Tampilan ini membebaskan para beauty enthusiast untuk mengekspresikan diri dengan berbagai kreasi riasan make up yang cukup berani.Untuk tampilan extra verse kamu bisa menggunakan produk-produk seperti: ESQA Cushion Serum SPF 50+ PA+++, ESQA Goddess Eyeshadow Palette dan ESQA x Paola Serena Liquid Eyeshadows.Beragam program pun turut mendukung dan menyemarakkan Sociolla Makeupverse, salah satunya adalah Sociolla Hybrid Makeup Masterclass yang akan berlangsung tiap hari Sabtu dan Minggu, yaitu tanggal 6, 13, 20,21,27,28 Agustus 2022. Kelas kecantikan ini juga diadakan secara hybrid melalui SOCO Live dan kelas offline di Sociolla Store Lippo Mall Puri, Lippo Mall Kemang dan Summarecon Mall Serpong.