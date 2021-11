Ladies, Ini 5 Teknik Dasar Contouring yang Perlu Kamu Ketahui

(Pilihlah foundation yang memiliki tekstur cair yang ringan, serta memberi hasil akhir yang matte. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

1. Persiapkan wajah

2. Highlighting

3. Contouring

(Langkah terakhir dalam contouring adalah set dengan bedak bubuk translucent (transparan) untuk mengunci make up sehingga tahan lama. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Blended

5. Set it

Beauty lovers, tentu sudah tidak asing dengan istilah contouring ya. Apalagi, melihat para beauty enthusiast yang begitu lihai membuat contouring wajahnya, tak jarang kamu yang pemula jadi iri bukan! Pasalnya, tidak semua orang bisa membuat contouring dengan hasil yang memuaskan lho.Seperti diketahui, contouring adalah teknik make up yang diaplikasikan untuk memperkuat struktur wajah sekaligus membentuk area-area tertentu di wajah sesuai keinginan. Contouring untuk sehari-hari tak perlu terlihat jelas dan tegas namun secukupnya saja sehingga terlihat lebih halus.Mengaplikasikan contouring untuk pemula memang tak bisa sembarangan. Ada teknik-teknik yang harus dipelajari agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu wajah yang tampak seperti terpahat dengan sempurna.Melansir dari L’Oréal Paris ada lima langkah yang bisa kamu lakukan saat membuat contour, di antaranya:Sebagai make up untuk pemula, pilihlah foundation yang memiliki tekstur cair yang ringan, serta memberi hasil akhir yang matte dan dapat bertahan 24 jam. Kulit wajah akan terlihat lebih halus dan bersih.Setelah itu, beri dimensi di wajah dengan mengaplikasikan pulasan highlighter di tiga area, yaitu di bawah kedua mata memanjang dari pangkal hingga puncak hidung, juga di tengah dagu.Gunakan struktur tulang wajah sebagai panduan dalam contouring. Titik-titik yang menjadi tempat contouring adalah di bagian bawah tulang pipi, di tepi kiri-kanan batang hidung, di bawah rahang, dan sisi kiri-kanan kening. Aplikasikan shade warna gelap sebagai contour di bagian-bagian tersebut. Jadikan jari sebagai pemandu.Misalnya, pada tulang pipi, tempelkan satu jari dari pangkal telinga ke arah pipi bawah mengikuti garis tulang pipi, lalu pulaskan shade warna gelap di sepanjang bawah jari tersebut. Sama halnya di kening. Tempelkan satu jari di kiri-kanan kening dekat akar rambut, lalu pulaskan shade warna gelap di sepanjang bawah jarimu.Baurkan hasil highlighting dan contouring sampai merata supaya tidak terbentuk garis tegas dan hasilnya terlihat lebih natural. Jika dilihat masih terlalu lembut, kamu bisa menambahkan highlighter dengan beauty blender atau kuas foundation dan kembali baurkan sampai tercapai hasil yang diinginkan.Dengan kuas bedak, bubuhkan bedak bubuk translucent untuk mengunci make up sehingga tahan lama.Mudah bukan? Selamat mencoba!