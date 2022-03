3 Berita Terpopuler Gaya: Alopecia yang Diderita Jada Pinkett Hingga Sub-varian Omicron BA.2

1. Mengenal Alopecia, Penyakit Autoimun yang Diderita Istri Will Smith

Insiden Will Smith memukul Chris Rock di atas panggung Oscar 2022 ramai dibicarakan. Chris Rock membuat lelucon tentang penyakit yang diderita istri Will Smith, Jada Pinkett Smith, yaitu alopecia areata.Saat mempersembahkan penghargaan Film Dokumenter Terbaik, Chris Rock melontarkan serangkaian lelucon yang mengolok-olok penonton. Sesampainya di Jada Pinkett Smith, komedian tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sabar menunggu sekuel G.I Jane untuk keluar.G.I Jane merupakan film yang dirilis pada tahun 1997. Demi Moore yang menjadi pemeran utama film tampil dengan kepala plontos. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 28 Maret 2022:Alopesia areata terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang folikel rambut. Kondisi ini dapat disebabkan oleh stres berat. Ini juga yang diderita oleh Jada Pinkett istri dari Will Smith.Kemarin ada insiden di ajang besar Oscar 2022, Will menampar Chris Rock karena bercanda soal film G.I Jane yang diperankan Demi Moore yang plontos pada Jada. Ini karena saat ini Jada juga tampil tanpa rambut.Karena jokes ini, Will menampar Chris dan terjadilah mute dalam studio besar Oscar tersebut. Banyak yang juga menyayangkan di momen itu, mengapa saat Will terpilih jadi aktor terbaik tak menjelaskan soal Alopecia yang diderita oleh istrinya.Selengkapnya klik di sini Momen karpet merah di malam penghargaan Academy Awards ke-94 atau Oscar 2022 adalah kesempatan bagi para bintang Hollywood untuk membuat pernyataan menggunakan mode. Baik itu pernyataan tentang film terbaru, tujuan politik, atau yang berhubungan dengan gaya pribadi mereka.Tahun ini, para bintang bekerjasama dengan desainer, penata rambut, dan penata rias favorit mereka untuk memastikan mereka siap di depan kamera untuk malam terbesar Hollywood. Hadir dalam warna-warna cerah dan berani, siluet kreatif, garis leher yang mencengangkan, dan gaun dengan keliman setinggi lantai, semua nominasi dan peserta Oscar tahun ini tampil dengan pakaian yang mengesankan.Namun, hanya beberapa selebriti yang terpilih mengenakan gaun terbaik di ajang penghargaan film paling bergengsi Oscar 2022, yang berlangsung di Dolby Theatre, California, pada Minggu, 27 Maret 2022.Selengkapnya klik di sini Dalam laporan mingguannya, WHO menyatakan bahwa jumlah kasus virus korona baru secara global meningkat tujuh persen dalam seminggu terakhir. Dan sebagian besar didorong dengan meningkatnya infeksi di Pasifik Barat.Ketika sub-varian Omicron BA.2 berkembang di seluruh dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menekankan perlunya pengawasan yang baik dan pengurutan genom untuk melacak virus.“Omicron sedang menyapu dunia. Ini adalah varian terbaru yang menjadi perhatian dan berkisar 86 persen dari urutan yang tersedia dari empat minggu terakhir adalah sub-garis keturunan BA.2. Sisanya BA.1," ujar Maria Van Kerkhove, Technical Lead WHO untuk Covid-19, seperti dikutip dari Livemint.Selengkapnya klik di sini