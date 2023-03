Belang karena Sinar Matahari? Coba 5 Bahan Dapur yang Bisa Menguranginya

1. Kentang

(Lidah buaya memiliki efek pendinginan pada ruam atau kulit terbakar. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Lidah buaya

3. Stroberi

4. Lemon

5. Bubur nanas

(TIN)

Mungkin bagi orang mancanegar, berbaring di bawah sinar matahari dan berjemur di pantai merupakan suatu kenikmatan. Terbakarnya kulit karena sinar matahari membuat mereka merasa eksotik.Tapi di negara yang memiliki paparan sinar matahari lebih dari cukup, kulit berwarna coklat akan membunyikan lonceng peringatan tersendiri.Perlu diketahui, saat kita terkena sinar matahari, kita juga terkena sinar UV . Jadi, untuk melindungi kulit kita dari radiasi UV, melanin (bertanggung jawab untuk menggelapkan kulit) dipindahkan ke permukaan sel kulit kita untuk melindunginya dari kerusakan.Bahkan, saat kita mengangkat lengan baju dan menyadari bahwa ada perbedaan pada warna kulit, kita akan mulai mengoleskan apa saja yang mengklaim dapat menghilangkan sinar matahari.Nah, untuk menghilangkan warna belang itu, bahan-bahan alami yang ada di rumah ini bisa digunakan. Yuk, kita coba! Sontek tipsnya dari Healthshots berikut ini.Menggosok irisan kentang pada kulit merupakan salah satu pengobatan rumah tertua untuk menghilangkan warna coklat akibat sinar matahari atau segala jenis pigmentasi gelap.Seperti yang dikutip dari laman yang sama, kentang kaya akan enzim yang disebut katekolase yang membantu mencerahkan kulit. Mereka juga memiliki antioksidan yang melawan radikal bebas yang meningkat akibat paparan sinar matahari yang berkepanjangan.Kaya akan Vitamin E dan baik untuk segala hal yang berhubungan dengan kecantikan. Lidah buaya akan selalu membuat daftar untuk kulit yang tampak bercahaya dan sehat.Ini memiliki sifat antibakteri dan anti-inflamasi yang mendinginkan kulit dan membantu menghilangkan warna coklat. Oleskan setiap hari seperti pelembap dan kamu siap melakukannya!Selain lezat, stroberi juga merupakan obat yang bagus untuk menghilangkan sinar matahari. Mereka kaya akan AHA (asam alfa-hidroksi) dan vitamin C dan karenanya, stroberi memiliki sifat pencerah kulit alami.Hancurkan beberapa stroberi dan campurkan dengan sesendok krim segar. Oleskan selama 20 menit sebelum membilasnya dengan air dingin. Ini akan mencerahkan warna kulit dan juga melembapkannya.Lemon terkenal sebagai bahan pemutih alami. Faktanya, hampir tidak akan menemukan paket wajah alami yang tidak menggunakan lemon di dalamnya. Tingginya kadar asam sitrat dan Vitamin C di dalamnya membantu menyingkirkan sel-sel kulit mati dan juga menghilangkan melanin yang menyebabkan warna coklat.Oleskan bubur nanas yang dicampur dengan madu ke area yang kecoklatan dan cuci setelah 20 menit. Ini akan membalikkan kerusakan kulit dengan mencerahkan kulit karena kaya akan vitamin A dan C. Nanas juga memiliki antioksidan dan enzim yang disebut Bromelain yang membantu melawan radikal bebas.