4 Inspirasi Make Up Mata, Tetap Cantik Walau Pakai Masker

(Make up natural. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

1. Make up natural untuk masker polos

(Pink eye shadow. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Make up sesuai warna dan pola masker kain favorit

Pandemi membuat kultur baru yaitu kita terbiasa menggunakan masker sebagai salah satu tindakan preventif protokol kesehatan untuk menghidari covid-19.Namun bagi perempuan hal ini sedikit menimbulkan challange karena make up tak terlihat. Dalam rilis Likee yang diterima dari Praxis jangan khawatir karena kamu bisa menonjolkan keindahan make up di bagian mata. Tentu saja caranya tak sulit kok.Sontek yuk empat inspirasi eye make up agar kamu tetap tampil cantik walau pakai masker Kalau kamu menggunakan masker medis yang tahan lama seperti masker N95 dan masker K94 yang tidak memiliki pola khusus, hanya memiliki satu warna, dan tidak memerlukan masker kain tambahan, lebih baik untuk kamu menggunakan make up yang natural seperti fokus pada alis, maskara, dan sedikit eyeliner yang akan menajamkan mata kamu.Kamu juga bisa menambahkan eye shadow dengan warna nude apabila warna masker kamu terang, atau eye shadow yang lebih gelap jika masker kamu berwarna gelap.



Jika kamu pakai masker medis biasa ditambah dengan masker kain dengan beragam warna, pola, atau desain tersendiri, kamu juga dapat memadukan warna yang ada di masker kamu menjadi warna yang bisa kamu gunakan untuk eye make up kamu.

(Eyeliners yang menarik. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

3. Graphic eyeliners

(Inspirasi eye make up lainnya. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

4. Inspirasi Lainnya

Kalau kamu memakai masker kain bermotif bunga seperti mawar merah, kamu bisa make up area mata kamu menggunakan eye shadow dengan warna-warna yang selaras dengan warna merah.Eyeliner dapat memberi kesan tajam pada mata, namun kalau hanya meruncing saja sepertinya akan terlihat biasa saja dan cenderung membosankan. Saat memakai masker kamu hanya menunjukkan mata saja, kamu bisa melakukan eye make up yang sedang kekinian seperti graphic eyeliners. Graphic eyeliners adalah melukis pola-pola grafis yang indah di area mata kamu. Kreasikan saja sesuai imajinasi kamu dan jangan terbatas pada ujung mata saja, kamu bisa saja menggambar garis melengkung ke kelopak mata atau membentuk garis beririsan dan pola-pola seperti daun dan tanduk rusa.Selain inspirasi-inspirasi sebelumnya, kamu juga bisa mengkreasikan eye make up kamu dengan menggambar atau melakukan face paint make up seperti menggambar smiley face, lambang favorit kamu, atau bentuk bentuk lain seperti polkadot dan garis-garis. Atau berbeda warna jika kamu cukup berani melakukannya. Batasannya adalah imajinasi kamu sendiri!Sebelum mengkreasikan eye make up kamu, jangan lupa untuk pakai eye primer agar membantu menghaluskan tekstur kulit di kelopak mata dan membuat eye make up kamu menempel sempurna, tidak pudar dan menggumpal.Itulah empat inspirasi eye make up agar kamu tetap tampil cantik dan tetap terlindungi dengan masker.