Jenama Lokal Kian Mendominasi Pasar Kosmetik Indonesia

Industri kecantikan Tanah Air dari tahun ke tahun semakin tumbuh dan berkembang pesat. Tren pengguna kosmetik pun kian meningkat dalam beberapa waktu terakhir, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar kosmetik terbesar di dunia.Bahkan, menurut survei yang dilakukan Populix bertajuk “Unveiling Indonesian Beauty & DietaryLifestyle” pada Agustus 2022, menemukan bahwa dari 500 responden perempuan, sekitar 54 persennya mengatakan lebih memilih produk lokal dengan alasan karena harga terjangkau dan kualitas produk yang menyerupai kualitas merek-merek ternama lainnya. Jacquelle, sebuah merek kosmetik lokal dengan produk yang tak kalah saing dengan brand internasional turut menjawab kebutuhan make up untuk para perempuan Indonesia."Kami menyadari bahwa make up dan kosmetik bukan sesuatu yang hanya digunakan, namun menjadi bagian dari gaya hidup. Dengan itu, kami selalu menjadikan konsep yang akan memukau dan memberikan rasa bangga para pemakainya sebagai syarat dari produk kami," ujar Lianna Lie, pendiri dari Jacquelle.Lianna menyebutkan salah satu produk kebanggaan Jacquelle yang mendapatkan perhatian positif dari para Beauty Enthuasiast adalah Blur Effect Two-Way Cake. Bedak padat ini merupakan hasil penelitian dan pengembangan (R&D) Jacquelle selama tiga tahun untuk menjawab kebutuhan wanita Indonesia yang berada di iklim tropis, dengan kecenderugan kulit berminyak dan kering.Blur Effect Two Way Cake mengandung formula yang dapat menghidrasi dari dalam dan mengontrol kadar minyak di muka serta dilengkapi dengan finishing yang natural. Selain itu, bedak ini juga dapat menyamarkan pori-pori dan garis-garis halus di wajah."Tidak hanya produknya yang berkualitas, Jacquelle Blur Effect Two Way Cake juga menawarkan pengalaman unik saat dipakai dengan packaging yang menarik namun fungsional.Juga, disertai oleh Double-sided puff dan Brush bermagnet, sehingga membuatnya terlihat elegan dengan harga yang terjangkau," pungkas Lianna.