5 Brand Make Up Korea Musim Dingin yang Perlu Kamu Coba

1. Merah memukau

(HERA. Foto: Dok. HERA Official Account/@herabeauty_official)

2. Alami seperti musim gugur

(ETUDE. Video: Dok. Instagram ETUDE official/@etudeofficial)

3. Sentuhan berkilau

(CLIO official. Foto: Dok. CLIO official/@clio_official)

4. Semangat liburan

(Too Faced Cosmetic Korea. Video: Dok. Instagram Too Faced Cosmetic Korea/@toofacedloveskorea)

5. Vintage modern

(Foto: Dok. Instagram Peripera Official/@peripera_official)

(TIN)

Musim hujan telah tiba, cuaca jadi semakin dingin dan malam semakin panjang. Itu artinya musim liburan akan datang karena tahun 2020 segera berakhir.Selain membuat berbagai rencana perayaan untuk akhir tahun, tentu kamu juga menyiapkan penampilan yang membuatmu terlihat cantik ya! Jangan melewatkan penampilan yang trendi.Nah, kalau kamu lagi tergila-gila dengan tren make up bintang Korea, berikut adalah beberapa merek Korean beauty yang bisa menjadi inspirasi riasanmu di akhir tahun. Melansir Soompi, berikut lima brand yang paling populer:Jika ada satu hal yang menarik perhatianmu tentang tampilan riasan Jennie BLACKPINK, itu adalah bibirnya yang indah dengan warna merah matte khasnya.Merek pilihannya adalah Hera’s Rosy Suede, yang sangat berpigmen namun tetap alami di bibir. Warna ini memberi kesan tampilan seroang wanita berkelas namun awet muda, sempurna untuk perpaduan antara kepribadian imut dan karismatiknya.Rumput Pink Muhly biasanya tumbuh di sekitar Korea dari akhir musim panas hingga musim gugur. Kombinasi warna merah muda dan ungu berubah tergantung di mana matahari menyinari bunga, dan pemandangan seperti ini membawa perasaan hangat dan indahnya alam.Merek K-beauty populer, Etude House, terinspirasi oleh warna-warna cantik ini dan menciptakan "Mulhy Romance", palet yang akan memberimu warna cahaya matahari terbenam yang indah.Jika, kamu mencari tampilan yang lebih meriah untuk liburan, koleksi merek terbaru "Vintage Camelia" juga terinspirasi oleh bunga, kali ini dengan warna yang lebih kaya dan dalam.Item kecantikan lain yang bagus untuk liburan adalah "Prism Air Palette" dari CLIO, yang menampilkan delapan variasi corak emas, kilau, dan kilau halus. Ini seperti memakai perhiasan yang membuat kulitmu lebih bersinar.Make up pallete ini sangat cocok untuk mereka yang ingin menambahkan sesuatu yang berbeda pada tampilan riasan tanpa melakukan perubahan drastis. Sangat cocok dengan penampilan Krystal mantan girlband FX yang elegan dan memukau.Dengan palet warna make up yang disebut “Pumpkin Spice,” “Gingerbread Spice, dan “Salted Caramel.” Dengan pilihan warna tak terbatas yang mengingatkan pada camilan manis dan pedas ini, kamu pasti akan bersenang-senang bermain-main dengan riasan untuk liburan.Untuk membuat tampilan wajah yang mulus dan tanpa cela, cobalah alas bedak "Lahir Seperti Ini", yang akan memberi kamu tampilan berembun dan lembut seperti Oh My Girl's YooA!Nuansa riasan mata Peripera menampilkan warna-warna yang dapat menyesuaikan suasana hati apapun. Misalnya, kamu menginginkan gaya feminin modern yang cantik dengan ungu dan merah muda (Muleful Rose) atau ingin tampilan romantis yang lebih vintage (Burnt Breeze).Sebagai brand ambasador, Naeun anggota girlband APRIL merek ini memiliki kesan muda, imut, dan cerah. Kamu akan menyukai nuansa warna-warni mereka yang hadir dalam kemasan unik dan menggemaskan! Selamat mencoba ya.