Indonesia Best Beauty Award 2021 Soroti Kesuksesan Industri Kosmetik selama Pandemi

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Pandemi covid-19 membuat beragam sektor mendapatkan dampaknya. Tak terkecuali dunia kosmetika. Akan tetapi, seiring adanya pemulihan, industri kosmetik memiliki kesempatan untuk tetap tumbuh dan terus berkembang.



Salah satu kunci sukses menjaga pertumbuhan industri kosmetik adalah brand dari perusahaan atau produk yang dikeluarkan. Brand atau merek menjadi suatu hal yang begitu penting dari suatu produk, yang bisa menjadi suatu nilai tambah bagi produk tersebut.



Menurut laporan Brand Finance: Cosmetics 50 2020, valuasi brand di dunia bahkan meningkat selama pandemi. Hal ini dikarenakan adaptasi perusahaan dalam menjaga kualitas dan kekuatan nama brand yang dimiliki.



Sebelum menciptakan suatu brand, penting menentukan kategori produk kosmetik apa saja yang paling banyak diminati oleh pangsa kosmetik di dunia. Jika dilihat dari data, skincare menjadi juara di pasar kosmetik global. Disusul oleh haircare, makeup, dan parfumes.



"Setelah mengetahui kategori produknya, penting bagi perusahaan kosmetik untuk menentukan titik fokus yang utama guna menciptakan brand yang dapat diterima masyarakat," ujar Pemimpin Redaksi HerStory, Clara Aprilia Sukandar, dalam pembukaan acara penghargaan Indonesia Best Beauty 2021, yang diselenggarakan secara virtual oleh HerStory.



"Di sini ada tiga unsur yang perlu diperhatikan oleh brand, yakni seperti apa pemasarnya, siapa target konsumennya, dan media partners apa yang tepat,” sambungnya.



Dampak berkembang atau tidaknya suatu brand, menurut Clara, sangat bergantung pada masing-masing kepentingan. Di mana, dari setiap brand tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda.



Sementara itu hal senada diutarakan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam kesempatan yang sama. Menurutnya, branding yang baik menjadi faktor utama produk kosmetik nasional dapat mencapai kesuksesan, seperti halnya produk kosmetik dari luar negeri.



“Potensi pasar tersebut menempatkan industri kosmetik sebagai industri andalan yang tertera dalam rencana induk pembangunan indutri nasional tahun 2015, 2035, atau Ripin," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita.



"Berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh BPS, Industri kosmetik termasuk dalam sub-sektor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Sub-sektor ini tumbuh 10,2 % pada tahun 2020. Industri kosmetik yang merupakan bagian di dalamnya, juga diperkirakan tumbuh 4,67 %,” tuturnya.



Untuk itu, penghargaan sebesar-besarnya diberikan kepada brand dan perusahaan kosmetik yang memiliki reputasi sangat baik, publikasi yang positif, dan advertising yang menarik melalui HerStory Indonesia Best Beauty Awards 2021: Beauty is You!



Tema Beauty is You! dipilih dikarenakan HerStory dan Warta Ekonomi ingin mengapresiasi brand dan perusahaan kosmetik yang telah memberi warna dan cerita kepada banyak wanita di Indonesia.



Dalam kajiannya, tim peneliti HerStory dan Warta Ekonomi melakukan penilaian dengan metode penelitian melalui survei daring. Survei tersebut dilakukan pada 24-31 Januari 2021 terhadap responden wanita yang bermukim di Jabodetabek. Ada pula yang menjadi indikator penilaian, yakni reputasi perusahaan, publikasi, dan juga advertising.

(FIR)