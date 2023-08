Ini Rekomendasi 5 Klinik Kecantikan di Indonesia, yang Mana Favoritmu?

1. Dermaster Indonesia

2. Derma Express

3. Natasha Skincare

4. ZAP Clinic

5. Klinik Athena

(FIR)

Klinik kecantikan telah menjadi tempat wajib bagi kamu yang peduli akan penampilan. Selain itu juga menjadi solusi yang tepat bagi kaum hawa merawat kecantikan wajah dan tubuh.Banyak penawaran perawatan kecantikan mulai dari wajah hingga bagian tubuh lainnya sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Memilih klinik kecantikan membutuhkan pertimbangan yang cermat dan tentunya ingin memilih klinik kecantikan terbaik dengan hasil yang memuaskan untuk menjaga penampilan tetap proposional sesuai yang di idamkan.Banyak Klinik kecantikan menawarkan perawatan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan kulitmu, mulai dari basic facial, laser treatment, hingga contouring. Selain itu, di klinik kecantikan kamu juga bisa berkonsultasi dengan dokter ahli untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang kesehatan kulit.Karena saat ini klinik kecantikan semakin populer, beberapa beauty clinic pun mulai berkembang di banyak kota, termasuk kota-kota besar. Nah, jika bicara soal klinik kecantikan, saat ini sudah ada begitu banyak tempat yang menarik dan menawarkan berbagai opsi perawatan.Tak bisa dipungkiri penampilan yang menarik bisa menjadi aset penting karena mampu meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Untuk bisa mewujudkannya ada beberapa rekomendasi klinik kecantikan yang terpercaya dengan beragam layanannya. Simak penjelasan lebih lengkapnya berikut ini :Banyak pasien dari Dermaster yang mengakui jika klinik satu ini memang berkualitas dengan hasil cepat, pelayanan ramah, hingga tempat yang nyaman dan strategis. Dermaster telah memiliki 19 klinik yang tersebar di Indonesia antara lain; Jakarta (9 lokasi), Manado, Makassar, Jayapura, Surabaya Barat, Surabaya Timur Banjarmasin, Balikpapan, Bali Seminyak, Bali Renon dan Palembang.Dermaster Clinic merupakan No.1 Beauty Contouring Clinic in Indonesia. Dimana Dermaster yang berfokus pada contouring treatment, Jangan khawatir untuk hasil yang didapat setelah melakukan perawatan di Dermaster karena telah ditangani oleh dokter-dokter yang berpengalaman dan produk yang telah terdaftar BPOM dan Kemenkes.Dermaster juga didukung oleh dokter-dokter yang berpengalaman serta produk yang sudah terdaftar BPOM & FDA Approved dan berstandar Internasional seperti produk benang APTOS dimana telah mendapatkan penghargaan. Terbaru Dermaster mendapat penghargaan sebagai OMNI Brands of the years 2022 dari Marketeers, Skincare & Beauty Clinic Superbrands Indonesia 2022.Derma Express merupakan klinik kecantikan yang lahir dengan impian dapat memenuhi segala kebutuhan lapisan masyarakat untuk memiliki wajah yang proporsional, kulit yang sehat dan awet muda. Karena Derma Express meyakini bahwa wajah proporsional dan kulit yang sehat adalah investasi masa depan.Derma Express membawa tagline 'cakep terjangkau #DermaExpressaja'. Melalui tagline ini Derma Express ingin menyampaikan bahwa mereka tetap memberikan produk dan pelayanan berkualitas tinggi namun dengan harga yang lebih terjangkau.Derma Express mempunyai treatment Perfect Lift, sebuah metode pengencangan kulit area smile line yang dapat merangsang kolagen sehingga tampak lebih awet muda. Selain itu juga dapat mempertegas batang hidung. Tidak hanya itu beragam treatment untuk memenuhi kebutuhan para konsumen seperti derma filler, facial treatment, Under Arm Glow, Spot Free, dan penanganan jerawat yang disesuaikan dengan kondisi kulit.Derma Express saat ini memiliki 13 cabang yaitu di Utan Kayu (Jakarta Timur), Tawakal (Jakarta Barat), Gading Serpong (Tangerang), Depok, Bintaro, Cipete (Jakarta Selatan), Muara Karang (Jakarta Utara), Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Batam dan Lombok.Natasha adalah pusat perawatan wajah dan juga klinik kecantikan kulit yang mengusung slogan 'Nature Meets Technology'. Berdasarkan tag line-nya tersebut bisa disimpulkan bahwa Natasha mencoba mengombinasikan bahan-bahan kosmetik alami alias herbal dengan teknologi tinggi untuk menghasilkan perawatan maksimal untuk kecantikan.Dalam ekseskusinya, tentunya Natasha tidak hanya dibantu oleh teknologi canggih tetapi juga dibantu dengan tenaga profesional. Natasha Skincare juga terkenal dengan skincare berbahan herbal serta kecanggihan teknologinya.Bagi Natasha Skin Clinic Center, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk kulitnya. Maka dari itu, Natasha mengkategorikan perawatannya menjadi tiga kategori yaitu Teen, Men, and Women.ZAP Clinic diklaim sebagai pionir inovasi untuk klinik kecantikan dengan sistem online terintegrasi (Integrated Online System) yang berlaku di seluruh cabang ZAP Clinic di Indonesia. Dengan dukungan teknologi canggih, dokter dan perawat yang profesional, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang bersahabat, ZAP telah dipercaya untuk melakukan lebih dari 1.000.000 prosedur treatment yang menjadikan ZAP sangat berpengalaman.Menyediakan perawatan kecantikan berbasis laser dengan teknologi terbaik dunia, ZAP telah dikenal sebagai klinik yang menyediakan perawatan hair removal dan kecantikan berbasis laser, dengan keamanan terbaik serta seluruh perawatannya ditangani langsung oleh dokter.Tidak hanya hair removal, ZAP juga memiliki perawatan Photo Facial yang berfungsi untuk memperbaiki kulit dari lapisan paling dalam hingga lapisan terluar. ZAP terus mengembangkan berbagai perawatan kecantikan wajah dan tubuh serta berbagai beberapa produk kecantikan yang sesuai dengan komitmen ZAP untuk memberikan pengalaman treatment kecantikan terbaik.Merupakan klinik kecantikan milik Dr Richard Lee yang menyediakan beragam jenis treatment di antaranya:- Triple Hydration- Laser Treatment- Filler & Botox- Dermashine Rejuve- Baby Steam Cell- Salmon DNA Treatment- Face Contouring- Skin Booster- Breast Injection- Infus Whitening- Slimming TreatmentBiaya treatment di Klinik Kecantikan Athena dipatok dengan harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp5.000.000. Tak hanya menawarkan pelayanan treatment kecantikan, Klinik Athena juga menyediakan beragam jenis produk Skincare bernama Goddesskin yang dapat dibeli melalui pemesanan online via Instagram atau e-commerce Shopee.